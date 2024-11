V blejskem hotelu hitro sanirali posledice požara, zaprte le še savne

Kot so pojasnili na Turizmu Bled, so Sava Hoteli Bled poskrbeli za hitro sanacijo po požaru, ki je v noči na 18. oktober delno uničil center dobrega počutja v Rikli Balance Hotelu. Po evakuaciji gostov, ki so jih začasno namestili v druge blejske hotele, so hitro sanirali hotelsko avlo, restavracijo in prvo ter drugo nadstropje, ki so jih odprli že 24. oktobra. Dan zatem so odprli tretje nadstropje, 26. oktobra pa še četrto in peto.

Še pred začetkom jesenskih šolskih počitnic so uspeli zagnati tudi Wellness Živa. Do nadaljnjega ostajajo zaprte savne, na območju katerih je zagorelo. Hitra intervencija gasilcev je preprečila širjenje ognja na druge predele velnesa in hotela. Največjo težavo je predstavljal dostop do požarišča. Evakuacija zaposlenih in gostov pa je bila potrebna zaradi dima, ki se je širil po hotelu.

Bled je bil v času jesenskih počitnic dobro obiskan. Zasedenost namestitvenih zmogljivosti je bila podobna tisti v enakem obdobju lani, in sicer okoli 60-odstotna med tednom in okoli 90-odstotna med prazničnim koncem tedna. 10 odstotkov je bilo slovenskih, 90 odstotkov pa tujih gostov, največ iz Italije, Madžarske, Hrvaške, Češke, Nemčije in ZDA.