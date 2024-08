V Blejskem jezeru našli minometne mine iz druge svetovne vojne

Strokovno usposobljeni delavci Enote za varstvo pred neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi NUS so jih odstranili iz jezera in jih ustrezno uničili. Policisti so kraj zavarovali, najdbo bodo pa še ustrezno dokumentirali.

V globinah jezer se skriva marsikatera skrivnostna najdba še iz starih časov, ki se vsake toliko prikuka na dan. Tudi minometne mine iz druge svetovne vojne so šele zdaj našle svojo pot na površje v Blejskem jezeru. Zagledal jih je tuj potapljač, obvestil policiste, ti pa so v globini jezera, na približno sedmih metrih, našli kar 12 minometnih min znamke BRIXIA, italijanske izdelave.

Ob tem pa Policija opozarja, da je na našem ozemlju še vedno veliko ostankov najrazličnejših neeksplodiranih ubojnih sredstev (NUS), kot so ročne bombe, granate, različne vrste streliva za pehotno orožje, vžigalniki, protipehotne in protioklepne mine ter letalske bombe iz prve in druge svetovne vojne. Ob tem opozarjajo, predvsem tudi ljubiteljske zbiralce oziroma osebe, ki načrtno iščejo eksplozivna sredstva in ostanke iz prve ter druge svetovne vojne, naj tega ne počnejo, saj je manipulacija s takšnimi sredstvi izjemno nevarna za nastanek poškodbe in smrt.

Če kdorkoli najde NUS ali predmete, za katere sumijo, da gre za NUS, naj se jim ne približujejo, temveč o tem nemudoma obvestijo pristojne na številko 113 ali 112. Kraj najdbe NUS bo namreč policija ustrezno zavarovala, pirotehniki civilne zaščite (DENUS) pa bodo ob ustreznih varnostnih ukrepih takšno sredstvo ali uničili na kraju ali odpeljali na ustrezen prostor v uničenje.