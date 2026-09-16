V bližini Brežic so stresla tla

Po prvih podatkih so potres čutili prebivalci Brežic, Dobove in okoliških krajev.
Ocenjujejo, da intenziteta potresa ni presegla IV. stopnje po evropski potresni lestvici (EMS-98).
Ob 4.43 so po podatkih Urada za seizmologijo na Agenciji RS za okolje seizmografi državne mreže potresnih opazovalnic zabeležili potres magnitude 1,4 v bližini Brežic.
Po prvih podatkih so potres čutili prebivalci Brežic, Dobove in okoliških krajev.
Ocenjujejo, da intenziteta potresa ni presegla IV. stopnje po evropski potresni lestvici (EMS-98).
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.