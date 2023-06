V bližini hiš še vedno tava afriška divja mačka: 'Bila je čisto mirna'

Na območju Slovenskih Konjic in Tepanja zadnje dni videvajo neobičajno žival, afriško divjo mačko, servala. Opažena je bila tudi v neposredni bližini hiš. Policisti so pregledali ožjo in širšo okolico, a je zaenkrat še niso izsledili. Prava uganka je, od kod je mačka prišla in zakaj. Lastnik se namreč še ni oglasil in, kot kaže zaenkrat, je torej nihče ne pogreša. Mačke serval v Sloveniji sicer niso prepovedane, nekateri jih imajo celo za hišne ljubljenčke.

Na neobičajen prizor v bližini dvorca Golič pri Slovenskih Konjicah je naletela družina Sadek."Vračali smo se domov, jaz sem vozil, žena pa sedela zraven. In reče: 'Pazi, pazi, neka žival!' Šel sem vzvratno in res, opazimo čudno žival, ki je nismo videli še nikjer, ker pri nas ni avtohtona. Bila pa je visoka pol metra, zagotovo," nam pripoveduje Jože Sadek, ki je uspel pred odhodom mačke posneti dve fotografiji. "Bila je čisto mirna, nekaj je vohala, nas pogledala in šla nazaj v grmovje," je še dodal. Obvestili so policijo in druge pristojne, tudi bližnji živalski vrt, a tam pravijo, da mačka ni njihova. Kasneje pa je afriška divja mačka bila opažena še nekaj kilometrov dlje, v Tepanjah. "Žival je uboga, upam da jo čim prej najdejo, da ne bomo v strahu, čeprav mislim, da se je ni ravno za bati. Mislim, da je udomačena," je povedal prebivalec Tepanja. Zatem pa so jo ponovno opazili v okolici Goliča. Policisti pregledujejo bližnjo in širšo okolico. "Zaenkrat še nimamo ne lastnika ne živali. Mačka ni nevarna ljudem, a vseeno je ne lovite sami ali se je dotikajte. Bomo mi poskrbeli, da bo za žival ustrezno poskrbljeno," je povedal pomočnik načelnika PP Slovenske Konjice Andrej Mernik. V preteklosti so sicer že bili primeri iskanja takšnih mačk. Pred par leti je denimo prav tako servalka pobegnila slovenskim lastnikom, na begu je bila kar dva meseca, naposled so jo ujeli na Hrvaškem in jo vrnili lastnikom.