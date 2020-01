V bližini Idrije so se tresla tla

Potres z magnitudo 2,4 je na noge spravil marsikaterega prebivalca območja od Nove Gorice pa skoraj do Ljubljane. Epicenter je sicer bil šest kilometrov južno od Godoviča, zato so potres najbolj čutili v občinah Idrija in Logatec. Že zjutraj pa je sicer precej manj treslo tudi Kobarid.

Občine, kjer so čutili potres FOTO: Arso Seizmografi državne mreže potresnih opazovalnic so ob 19.44 zabeležili potresni sunek magnitude 2,4. Epicenter je bil v bližini Godoviča, 40 kilometrov jugozahodno od Ljubljane.



Po prvih podatkih so potres čutili predvsem prebivalci širšega nadžariščnega območja. Na agenciji za okolje ocenjujejo, da intenziteta (učinki) potresa ni presegla IV. stopnje po evropski potresni lestvici (EMS-98). Že dopoldne, ob 8.52 pa so se tla zatresla v bližini Kobarida. Po prvih podatkih so potres čutili posamezni prebivalci Koseča in Drežniških Raven, intenziteta pa ni presegla III. stopnje po evropski potresni lestvici, še poroča Agencija RS za okolje.