V bližini Jelšan potres z magnitudo 3,0

Malo pred sedmo uro zjutraj so se stresla tla v bližini Jelšan. Po ocenah seizmologov z Agencije RS za okolje je bila magnituda potresa 3,0, čutili pa so ga prebivalci Postojne, Pivke, Knežaka, Ilirske Bistrice, Ribnice in Loškega Potoka. Sledil je še en šibkejši potres.

Ob 6.55 so seizmografi državne mreže potresnih opazovalnic zabeležili potres magnitude 3,0 v bližini Jelšan, 63 km južno od Ljubljane. Ob 7.02 je na istem območju nastal še šibkejši potres magnitude 1,7. Po prvih podatkih so močnejši potres čutili posamezni prebivalci Postojne, Pivke, Knežaka, Ilirske Bistrice, Ribnice, Loškega Potoka in okoliških naselij. Žarišče je bilo na globini 12 kilometrov. Urad za seizmologijo in geologijo pri Agenciji RS za okolje ocenjuje, da intenziteta (učinki) potresa ni presegla IV. stopnje po evropski potresni lestvici (EMS-98).