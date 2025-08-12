Svetli način
Slovenija

V bližini Jelšan so se zatresla tla

Ljubljana, 12. 08. 2025 18.41 | Posodobljeno pred 38 minutami

STA , D. S.
V bližini Jelšan so zabeležili potresni sunek magnitude 2,6. Potres je začutilo več prebivalcev, kot navaja Urad za seizmologijo na Agenciji RS za okolje.

Seizmografi državne mreže potresnih opazovalnic so danes ob 17.56 zabeležili šibek potresni sunek, magnitude 2,6. Po prvih podatkih je bilo žarišče potresa v bližini Jelšan.

Zatreslo se je v Jelšanah
Zatreslo se je v Jelšanah FOTO: Arso

Intenziteta potresa v širšem nadžariščnem območju ni presegla IV. stopnje po evropski potresni lestvici, potres pa so čutili posamezni prebivalci Jelšan in okoliških krajev, so še sporočili iz Urada za seizmologijo na Agenciji RS za okolje.

potres arso jelšane magnituda
Ministrstvo policijskim sindikatom: nismo kršili sporazuma

txoxnxy
12. 08. 2025 19.09
+1
Zanima nas a je bil epicenter na hrvaški strani, za našo stran nam je itak vseeno.
bandit1
12. 08. 2025 19.00
Jože daj nehaj, micka ne zmore več.
