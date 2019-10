V bližini mariborskega Europarka odkrili 250-kilogramsko bombo

Neeksplodirano letalsko bombo iz druge svetovne vojne so v bližini mariborskega Europarka odkrili delavci. Po poročanju naj bi bila težka 250 kilogramov. Na zavarovano območje so prišli tudi strokovnjaki državne enote za varstvo pred neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi, poroča Radio Slovenija.

Časnik Večer piše, da ne gre za prvo tovrstno najdbo na tem področju. Ko se je gradil Europark, so namreč našli tri letalske bombe. Zaenkrat še ni znano, ali bo potrebna evakuacija, so pa na območju zaustavili gradbena dela.

Gradbišče je zavarovano z ograjo, tako da nihče ne more blizu, na kraju pa so tudi policisti, so poudarili na mariborski policijski upravi. Zaenkrat še ugotavljajo, kakšen tip vžigalnika ima bomba in ali bodo bomo lahko odpeljali ali pa jo bo potrebno uničiti na kraju najdbe, še poroča časnik.