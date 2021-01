V bližini Pirana več kot dve uri plavala skupina 30 delfinov

Iz društva Morigenos so sporočili, da so v četrtek – zahvaljujoč klicu, ki so ga prejeli zgodaj zjutraj – opazili prve delfine v letošnjem letu.

"Naša ekipa se je nemudoma odzvala in delfine kmalu locirala. Šlo je za skupino približno tridesetih delfinov, ki so se v okolici Pirana zadrževali in prehranjevali več kot dve uri. Te delfine v društvu Morigenos že zelo dobro poznamo, nekatere med njimi kar 18 let. V skupini so bili tako samci kot tudi samice z mladiči," so zapisali ob objavi fotografij.