V bližini Postojne dva manjša potresna sunka

Ob 6.23 in 6.33 zjutraj so seizmografi državne mreže potresnih opazovalnic zabeležili potresa magnitude 2,1 v bližini Knežaka. "Po prvih podatkih so potresa čutili posamezni prebivalci Knežaka, Ilirske Bistrice, Pivke, Postojne in okoliških krajev," poroča Agencija RS za okolje, ki ocenjuje, da intenzitete potresov niso presegle IV. stopnje po evropski potresni lestvici.

Nadžarišče potresa se je po poročanju Agencije za okolje nahajalo 12 kilometrov vzhodno od Knežaka, epicenter pa je bil 18 kilometrov pod zemljo.