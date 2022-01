V bližini Postojne medvedka z mladičema napadla lovca

Kot so nam sporočili s PU Koper, so imeli lovci danes "pogon, pri tem pa je medved napadel 63-letnega lovca". Lovca je napadla medvedka, ki ima dva mladiča.

O dogodku, ki se je zgodil na območju med hriboma Baba in Mali Javornik so bili policisti obveščeni ob 11.38. Poškodovanega lovca so odpeljali v Zdravstveni dom Postojna, kjer so ugotovili, da ima zlomljeno roko, poškodovana rebra in več ran na hrbtu.

Ker je na tem območju veliko pohodnikov, policisti opozarjajo na previdnost.