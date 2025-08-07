Na območju Slovenskih Konjic lovijo pobeglega servala

Serval, ki so ga v zadnjih dneh večkrat videli v okolici Slovenskih Konjic, je pred dobrim tednom dni ušel iz konjiškega Mini živalskega vrta, je za lokalni časopis Novice potrdil lastnik Peter Polegek .

O dogodku je obveščena tudi policija. Kot so nam sporočili s PU Celje, preverjajo okoliščine. "Lastnik je znan. Po njegovih besedah žival ni nevarna in beži od ljudi. Kdor ga opazi, lahko pokliče na številko 113 oziroma na Policijsko postajo Slovenske Konjice, mi pa bomo nato o lokaciji obveščali lastnika."

Polegek je za lokalne Novice povedal, da je zaposlena pred tednom dni v živalskem vrtu v večernih urah hranila tri servale, ki zadnja štiri leta bivajo tam. Enemu od njih se je hrana zataknila v požiralniku. Hotela mu je pomagati, ga ujeti z zanko, a se je mačka pri tem tako vznemirila, da je preskočila in delno preplezala ograjo, ki jo varuje tudi električni pastir. Vse od takrat naj bi se serval večino časa zadrževal v bližini živalskega vrta, opazili so ga tudi nekaj kilometrov dlje, ob avtocesti. Zaposleni ga poskušajo ujeti s pomočjo živolovk, a jim to za zdaj še ni uspelo.

Kot pojasnjujejo na njihovi spletni strani, je serval srednje velika mačka z dolgimi nogami, ozko glavo, vitkim telesom in velikimi ušesi. Prehranjuje se z glodavci in ni nevaren za ljudi. So tipični prebivalci savane, najdemo pa jih tudi v barjih in bambusovih gozdovih. Najraje se zadržujejo v krajih z gostim rastlinjem v bližini vode. So odlični plezalci in plavalci, najbolj pa jih poznamo kot odlične tekače. Skočijo lahko tudi do tri metre visoko.

To pa ni prvi takšen primer, o pobeglem servalu na tem območju smo poročali že leta 2023.