Slovenija

Na območju Slovenskih Konjic lovijo pobeglega servala

Slovenske Konjice, 07. 08. 2025 13.30 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
U.Z.
Komentarji
9

Prebivalci so v bližini Slovenskih Konjic v preteklih dneh večkrat opazili servala, ki je pobegnil iz bližnjega Mini živalskega vrta. Čeprav gre za divjo mačko, ta ni nevarna ljudem, je pa zagotovo zelo prestrašena, zato previdnost ne bo odveč. Če ga vidite, obvestite policijo.

Serval, ki so ga v zadnjih dneh večkrat videli v okolici Slovenskih Konjic, je pred dobrim tednom dni ušel iz konjiškega Mini živalskega vrta, je za lokalni časopis Novice potrdil lastnik Peter Polegek.

Danes zjutraj so ga opazili na območju Perovca v bližini avtoceste.

O dogodku je obveščena tudi policija. Kot so nam sporočili s PU Celje, preverjajo okoliščine. "Lastnik je znan. Po njegovih besedah žival ni nevarna in beži od ljudi. Kdor ga opazi, lahko pokliče na številko 113 oziroma na Policijsko postajo Slovenske Konjice, mi pa bomo nato o lokaciji obveščali lastnika."

Poskušajo ga ujeti s pomočjo živolovk

Polegek je za lokalne Novice povedal, da je zaposlena pred tednom dni v živalskem vrtu v večernih urah hranila tri servale, ki zadnja štiri leta bivajo tam. Enemu od njih se je hrana zataknila v požiralniku. Hotela mu je pomagati, ga ujeti z zanko, a se je mačka pri tem tako vznemirila, da je preskočila in delno preplezala ograjo, ki jo varuje tudi električni pastir. Vse od takrat naj bi se serval večino časa zadrževal v bližini živalskega vrta, opazili so ga tudi nekaj kilometrov dlje, ob avtocesti. Zaposleni ga poskušajo ujeti s pomočjo živolovk, a jim to za zdaj še ni uspelo.

Kot pojasnjujejo na njihovi spletni strani, je serval srednje velika mačka z dolgimi nogami, ozko glavo, vitkim telesom in velikimi ušesi. Prehranjuje se z glodavci in ni nevaren za ljudi. So tipični prebivalci savane, najdemo pa jih tudi v barjih in bambusovih gozdovih. Najraje se zadržujejo v krajih z gostim rastlinjem v bližini vode. So odlični plezalci in plavalci, najbolj pa jih poznamo kot odlične tekače. Skočijo lahko tudi do tri metre visoko.

To pa ni prvi takšen primer, o pobeglem servalu na tem območju smo poročali že leta 2023.

serval pobegli divja mačka slovenske konjice
KOMENTARJI (9)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
JanezOrban
07. 08. 2025 14.42
+8
Zelo lep muc.
ODGOVORI
8 0
Brus1234
07. 08. 2025 14.28
-1
Če ni užiten me ne zanima!!
ODGOVORI
3 4
medusa
07. 08. 2025 14.15
+6
Naj se pridruži našim risom - bo kmalu leglo hibridov...
ODGOVORI
6 0
Dragica Cegler
07. 08. 2025 14.12
+7
A spet?Tisti živalski vrt zapreti,ker bo sta enkrat pobegnila tista dva leva,ali kače.
ODGOVORI
8 1
mmickica
07. 08. 2025 14.05
+11
Upam, da mucka cimprej najdejo, da mu kdo kaj ne naredi iz strahu.
ODGOVORI
11 0
Rožle Patriot
07. 08. 2025 13.58
+5
Tudi Tiger je lahko divja mačka .. !!!
ODGOVORI
5 0
Regina00
07. 08. 2025 13.51
+1
Čim dlje naj teče. Držim pesti da ga nikoli ne ujamejo.
ODGOVORI
10 9
mojcd
07. 08. 2025 13.48
+10
Bogi....človek mu je uničil življenje....
ODGOVORI
15 5
