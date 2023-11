V bližini Šmarjeških Toplic so se dvakrat stresla tla

Seizmografi državne mreže potresnih opazovalnic so ob 3.10 zabeležili zmeren potresni sunek magnitude 2,4. Ob 18.19 je sledil še en sunek z magnitudo 2,8. Žarišče obeh potresov je bilo 61 kilometrov vzhodno od Ljubljane, v bližini Šmarjeških Toplic. Tresenje tal so čutili prebivalci okolice Novega mesta, Šentjerneja in Šmarjeških Toplic.

Danes ob 3.10 in ob 18.19 so seizmografi državne mreže potresnih opazovalnic Urada za seizmologijo, Agencije RS za okolje, v bližini Šmarjeških Toplic, 61 km vzhodno od Ljubljane, zabeležili dva potresna sunka magnitude 2,4 in 2,8. Po prvih podatkih so potresa čutili prebivalci okolice Novega mesta, Šentjerneja in Šmarjeških Toplic. Ocenjuje se, da intenziteta (učinki) obeh potresov ni presegla IV. stopnje po evropski potresni lestvici (EMS-98).