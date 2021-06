V bližini Žusterne počila kanalizacijska cev. Bo spet treba zapirati plaže?

Prava ekološka bomba pa tudi v Kopru. Če so bile še pred kratkim oči večinoma uprte v Žusterno, kjer se zdaj lahko kopate, pa se zdaj velika težava nahaja le kak kilometer stran. Približno 100 metrov od morja je pod hitro cesto počila kanalizacijska cev. In to ne katerakoli, pač pa glavna cev za štiri koprska naselja in celo Izolo. Predor pod cesto, v katerem leži cev, je poplavljen s fekalijami. Tako je že od aprila, a je popravili ne bodo niti do konca sezone. Bo spet treba zapirati plaže?

Glede kopanja v Kopru, ne glede na dogajanje preteklih dni, pomislekov ni. Milan Krek, direktor Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ), je zatrdil: "V tem trenutku bi lahko rekli, da je kopališče Žusterna varno." Prav tako na novi plaži ob izlivu Badaševice, čeprav je vprašanje, ali bo takšno stanje trajalo še dolgo. "Občan je zaznal smrad, delavci so nas opozarjali, da je tam katastrofa, dobili smo uradne papirje, zato smo obvestili pristojne," je pojasnila Jadranka Zajič iz civilne iniciative za Koper. Tik ob Badaševici, pod hitro cesto, le kakšnih 100 metrov od njenega iztoka v morje, je počila kanalizacijska cev. Krek je ob tem dodal, da "naš strah je pravzaprav, da se bodo te fekalije izlile v Badaševico in iz nje neposredno v morje na to novo kopališče, ki pa nima uradnega skrbnika". Tik ob Badaševici, pod hitro cesto, le kakšnih 100 metrov od njenega iztoka v morje, je počila kanalizacijska cev. Fekalije zbirajo v kineti, to je nekakšen predor pod avtocesto, skozi katerega tečejo kanalizacijske cevi. Cev pa je počila že marca, kar so na komunalnem podjetju vedeli. Pridobili smo dokument, ki dokazuje, da je Dars že v začetku aprila pozval komunalno podjetje Marjetica, naj čimprej odpravi težave, ker so te tudi nevarne za okolje. Raf Klinar s koprske občine je dejal: "Tukaj govorimo o poškodbi. Sama fekalna kanalizacija nima vpliva na okolje." NIJZ pa jih kljub temu poziva, da naj analizo vode na obeh lokacijah namesto enkrat na dva tedna izvajajo vsake dva dni. A zakaj se dela več mesecev niso niti začeta? Na komunalnem podjetju Marjetica so zapisali, da sta spoštovanje zakona o javnem naročanju s strani naročnika ter usklajevanje načina izvedbe brez prekopavanja hitre ceste v izogib prometnemu kolapsu sanacijo zamaknila na drugo polovico meseca junija. Prva uvajalna dela pa da se bodo pričela že konec tega tedna. Financiral jih bo Dars.