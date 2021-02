V bližino Pirana priplavala večja jata delfinov

Slovenske vode so pomemben del njihovega habitata. Delfini se na tem območju namreč prehranjujejo, razmnožujejo in vzgajajo mladiče, so sporočili iz slovenskega društva za morske sesalce Morigenos.

Delfini se sporazumevajo, orientirajo in lovijo plen s pomočjo zvoka, zato lahko s preučevanjem njihovega oglašanja o njih izvemo marsikaj. Njihovo oglašanje vključuje različne oblike žvižgov, tleskov ter brnečih in drugih zvokov, so pojasnili.

Vsak delfin ima tudi svoj lastni "podpisni žvižg", ki predstavlja njegovo "ime". Na podlagi teh žvižgov se delfini medsebojno prepoznavajo, z natančno analizo teh zvokov pa jih lahko prepoznajo tudi raziskovalci.