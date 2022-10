V blokih le 20 stopinj, ogrevanje le čez dan: priskrbite si dodatne vire

Šele dobro se je začela letošnja kurilna sezona, a energetska draginja že kaže zobe. V nekaterih blokih in večstanovanjskih objektih v prestolnici se bodo stanovalci greli na le 20 stopinjah in to le podnevi, ponoči pa bo ogrevanje izklopljeno. Vse to so ukrepi, s katerimi se morajo strinjati etažni lastniki. V večstanovanjski skupnosti je mnenj več in tu bo, kot kaže, odločala večina. Potrebe ljudi pa so v realnosti seveda različne, vsaka stopinja manj pa v teh časih pomeni dvoje: nižjo položnico in prihranek energenta.

Obvestilo upravnika na vratih enega od večstanovanjskih objektov v Ljubljani. Sprejeli so tri ukrepe: prvič – gretje bodo prižgali pozneje, ko bo zunanja temperatura tri dni zapored ob 21. uri 10 stopinj ali manj. Drugič – ogrevanje bo delovalo med šesto zjutraj in deseto zvečer. In tretjič – v stanovanjskih objektih bo 20 stopinj. icon-expand Kurjava FOTO: Dreamstime "Nekateri rabijo več ogrevanja, drugi manj, tudi mikrolokacija stanovanja je lahko zelo pomembna pri tem, kakšno ogrevanje potrebuje, tako da je bolj težava usklajevati v praksi te različne interese," pravi Boštjan Udovič, direktor Zbornice za poslovanje z nepremičninami. Kot je sporočil upravljavec SPL, so ponekod stanovalci določene varčevalne ukrepe sprejeli že na začetku leta, ko se je cena plina drastično zvišala. Za nekaj stopinj so znižali temperaturo in skrajšali čas ogrevanja. Kot so še sporočili, so s tem dosegli med 10 in 15 odstotkov nižjo porabo. "Kot rečeno, pa v praksi upravnik sam nima te pravice, da bi etažnim lastnikom zapovedoval režim," pojasnjuje Udovič. Drugačna kurilna sezona pa čaka tudi objekte javne uprave, denimo ministrstva in upravne enote. "Predvsem bomo tu sledili smernicam, ki jih v imenu vlade pripravlja ministrstvo za infrastrukturo v skladu s smernicami, ki jih sprejema Evropska komisija," razlaga Sanja Ajanović Hovnik, ministrica za javno upravo. Priporočila za javno upravo je sicer vlada sprejela že sredi poletne vročine, ko so se klimatske naprave ustavile na 28 stopinjah Celzija. Pozimi pa jih ne bo več kot 20. In še ukrep, na katerega smo se navadili že med epidemijo. "Mi smo že pozvali organe, da tam, kjer lahko, delo organizirajo od doma, skušajo delo organizirati od doma. Tako da bomo varčevali," še pove Hovnikova. Čeprav bo hladneje, je osnovni cilj ta, da ljudi ne bo zeblo, še doda Udovič. "Zato je tudi želja, da ne bi prišlo do kakšnih redukcij oziroma težav pri oskrbi z energenti, predvsem plin je problematičen. V drugi fazi je pa gotovo vsem v interesu, da so položnice čim nižje." Stanovalcem bloka, kjer so že sprejeli ukrepe, pa upravnik svetuje še, naj si za prehodna obdobja priskrbijo dodatne vire ogrevanja, kot sta klima in električni radiator.