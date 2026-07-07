V Bohinjskem jezeru spet odkrili potencialno strupene cianobakterije

Zato svetujejo redno tuširanje – prakso že upoštevajo tudi plavalci. A če je kopanje v Šobcu varno – čemur pritrjujejo tudi na Agenciji za okolje, je nekaj več zaskrbljenosti med nekaterimi raziskovalci povzročila gošča v Bohinjskem jezeru.

Vročina in slab pretok vode sta kriva, da so se v zadnjih dneh v Šobčevem bajerju razrasle alge. Kopanje je kljub cvetenju alg, zaradi katerega je bajer postal izrazito bolj zelene barve, varno, pojasnjuje direktor kampa Šobec Uroš Ambrožič . "Alge lahko pri nekaterih plavalcih, predvsem pri občutljivih, povzročijo določene težave – srbečico in mogoče celo izpuščaje."

"Vzorec so prinesli v laboratorij in pod mikroskopom ugotovili, da gre za potencialno toksične cianobakterije. Torej previdnost je na mestu. Pazite na svoje pse, na svoje otroke. Naj se s temi goščami ne igrajo, predvsem pa naj jih ne zaužijejo," so prek družbenih omrežij opozorili (mikro)biologi Ciano Slo.

"Pojavile so se gošče v bližini Naklove glave, to je zaliv na Bohinjskem jezeru, ki pa ni kopalna voda. Kljub vsemu smo javnost pozvali, naj bodo ob kopanju majhnih otrok previdni," svetuje tudi Mateja Poje iz Arsa.

Trenutno še ni znano, ali ima najdena gošča cianobakterij v sebi toksine, analiza traja nekaj tednov.

Vzorci s kopalnih območij Bohinjskega jezera sicer kažejo skladnost s smernimi vrednostmi NIJZ. Kako pa je z varnostjo ostalih kopališč po Sloveniji? "Vsi vzorci so bili zaenkrat skladni z NIJZ," zagotavljajo na Arsu, kjer kakovost kopalnih voda preverijo vsaka dva tedna, in sicer na 49 registriranih kopalnih točkah na rekah, jezerih, bajerjih in morju.