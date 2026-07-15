V Bohinjskem jezeru znova gošča: 'Zadevo smo prepustili strokovnjakom'

Kot je pojasnil bohinjski župan Jože Sodja, na občini prejemajo podatke Agencije RS Slovenija za okolje, ki izvaja redni monitoring kakovosti kopalnih voda. Mikrobiološka kakovost kopalnih voda ostaja ustrezna, stanje na jezeru pa redno spremljajo.

V teh dneh so prejeli tudi obvestilo Nacionalnega inštituta za biologijo, katerega ekipa je na Bohinjskem jezeru znova ugotovila prisotnost gošče, v kateri lahko nastajajo strupeni anatoksini, ki so bili prisotni tudi ob lanski zastrupitvi več psov na območju jezera.

Župan je pojasnil, da kakšnih velikih količin gošče na jezeru sicer letos ni opaziti, se pa občina pridružuje opozorilom strokovnjakov, ki odsvetujejo stike z goščo, predvsem takšne, ki bi lahko vodili do zaužitja gošče. Kot so v okviru projekta Ciano SLO pojasnili strokovnjaki, so anatoksini prisotni v goščah, v okoliško vodo pa se sproščajo le v minimalnih količinah, zato je kopanje načeloma varno.

Na Občini Bohinj obiskovalcem priporočajo, naj spremljajo uradna obvestila pristojnih institucij in upoštevajo njihova priporočila. "Zadevo smo prepustili strokovnjakom, s katerimi se bomo še pogovarjali, pa ne toliko o samih goščah kot o celotnem jezeru," je povedal župan. V zadnjih letih namreč opažajo, da se jezero spreminja.