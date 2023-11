Na Bohinjski Beli se je sprožil velik plaz, ogrožena vojašnica Boštjana Kekca

Popoldan se je v dolini med Bledom in Bohinjem pod vojašnico Boštjana Kekca na Bohinjski Beli začel rušiti velik zemeljski plaz. V reko je zgrmela celotna brežina od Save do vojaškega skladišča, zemljina pa je nato zmanjšala tok Save za približno polovico in popolnoma preusmerila njen tok. Plaz je podrl tudi daljnovod.

Po podatkih Uprave RS za zaščito in reševanje so bili o zemeljskem plazu površine okoli enega hektara obveščeni nekaj minut pred 13. uro. Na terenu so gasilci PGD Bohinjska Bela, Bled, Selo, Ribno, gorski reševalci GRS Radovljica, regijski poveljnik civilne zaščite za Gorenjsko in pristojne službe.

Po dosedanjih podatkih prebivalstvo ni ogroženo. Intervencija poteka, civilna zaščita pa za zdaj ocenjuje, da stanje še ni kritično. A če bo material padal še naprej, lahko v brezno zgrmita dve poslopji vojaškega skladišča. Na terenu je tudi naša televizijska ekipa.

Iz Slovenske vojske pa so ob tem sporočili, da eden od ogroženih objektov ni bil v uporabi ter da je situacija prenevarna, zato iz poslopij opreme ne bodo reševali. Se pa pristojni bojijo, da bo velik val, ki bo potoval vzdolž Save, lahko zrušil tudi mostove in odnašal drevesa.

Občina Bled je prebivalce obvestila, da zaradi proženja plazu pod vojašnico prihaja do motnje z oskrbo električne energije. Težave se pojavljajo predvsem v vaseh Kupljenik, Obrne in Bohinjska Bela, so navedli ter dodali, da težave že odpravlja podjetje Elektro Gorenjska.