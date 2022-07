V boj proti ognjenim zubljem z vodnim topom in slovenskim kanaderjem?

Temperature bi lahko ta teden znova podirale rekorde, za območje Kopra, Postojne in Nove Gorice je Uprava RS za zaščito in reševanje razglasila zelo veliko požarno ogroženost naravnega okolja, požar na goriškem Krasu pa še ni rekel zadnje besede. Ob opazovanju truda slovenskih gasilcev in peklenskih zubljev, ki so pred seboj goltali vse, kar so se dotaknili, pa se je v javnosti pojavilo več vprašanj, kako bi se lahko s tovrstnimi nesrečami v prihodnosti spopadali bolje. Med njimi so tudi slovensko letalo za gašenje požarov kanader ter predlog poslanca stranke SD Jonasa Žnidaršiča, da bi nad plamene lahko sprožili policijski vodni top.

Za nami je že dobršen del suhega in vročega poletja, temperature pa bodo po napovedih v prihodnjih dneh le še naraščale. Gasilci na Krasu še vedno opravljajo varovanje terena zadnjega požara, ki je izbruhnil na tem koncu države. Rastlinje je suho, temperature visoke, požari pa še niso rekli zadnje besede. Po omejitvi požara na goriškem Krasu je namreč znova zagorelo; tokrat na cesti Miren–Opatje Selo. Ob tem je s strani poslanca Slovenskih demokratov Jonasa Žnidaršiča prišla pobuda. Ministrstvu za notranje zadeve je predlagal, da bi v boj proti plamenom v prihodnosti "po zgledu Hrvaške in nekaterih drugih držav" poslali kar policijski vodni top.

"Zadnjih nekaj dni se Slovenija zaenkrat na srečo uspešno bori z obsežnimi požari. Tako je zadnji požar na goriškem Krasu požrtvovalnim gasilcem uspelo zajeziti," je zapisal v pobudi ter dodal, da so pri gašenju gasilcem pomagali tudi helikopterji iz zraka. "Zaradi izjemno vročega in suhega poletja se grozoviti požari pojavljajo po celotni Evropi, zato se države Evropske unije poslužujejo tudi nekaterih dobrih praks, s katerimi uspešno gasijo požare. Nekatere recimo uporabljajo tudi policijske vodne topove," je še zapisal in kot primer izpostavil Hrvaško. Policijski vodni top, ki lahko izstreli 1200 litrov na minuto, je po njegovem mnenju tudi varnostno ustrezen z vidika zaščite voznika in upravljavcev topa. "Prav tako pa ima tudi velik rezervoar za vodo," je izpostavil. Ministrstvu je tako podal pobudo, da top slovenske Policije čimprej ponudi na razpolago Gasilski zvezi Slovenije.

Nov policijski vodni top. FOTO: Miro Majcen

Ministrstvo za notranje zadeve je ob tem dejalo, da je poslansko pobudo odstopilo Policiji. "Ministrstvo za notranje zadeve je naklonjeno uporabi vodnega topa tudi za druge naloge, ki so v dobrobit ljudi in varovanje narave, še posebej, kadar izredne razmere to zahtevajo," so dodali. Poveljnik Civilne zaščite Srečko Šestan je o pobudi dejal, da "je vsak medij, ki na kraj požara pripelje vodo, dobrodošel". Ni sicer želel ugibati, kako smiselno bi bilo gašenje z vodnim topom. Da pa ima sicer vsako vozilo svoj namen, je ob tem dejal tudi vodja intervencije na Krasu Simon Vendramin. Bi morala Slovenija razmislila o svojem kanaderju? Šestan: Pripravili bomo več predlogov Poleg več sto slovenskih gasilcev in drugih slovenskih reševalnih enot, ki so se dva dneva spopadale z ognjenimi zublji, pa so nam na pomoč priskočile tudi enote iz sosednjih držav. Medtem ko sta dva italijanska helikopterja civilne zaščite s slovenskimi enotami sodelovala oba dneva, pa je v nedeljo v boj s plameni poletel tudi hrvaški kanader. V nedeljo je bil medtem v pripravljenosti italijanski kanader, ki bi ga vpoklicali, če bi bilo to potrebno. V nedeljo je bil medtem v pripravljenosti italijanski kanader, ki bi ga vpoklicali, če bi bilo to potrebno. Bi bilo ob tem vse smiselno, da bi Slovenija razmislila o svojem lastnem kanaderju?

Na Krasu v nedeljo gasil tudi hrvaški kanader FOTO: Bobo

Kot nam je povedal Vendramin je bila že pred leti že izvedena analiza glede tega vprašanja, a da so bili takrat pogoji popolnoma drugačni, kot so danes. Da so se v preteklosti že velikokrat pogovarjali o morebitnem nakupu letala za gašenje požarov in naredili nekaj analiz, pritrjuje tudi poveljnik Civilne zaščite Srečko Šestan. Med predlogi so bili tudi kanaderji, vendar pa do te odločitve nikoli niso prišli oziroma so ugotavljali, da niso primerni. "Tudi zaradi sprememb, tako vremenskih kot klimatskih in drugih, pa bomo v dogovoru z vodstvom ministrstva ob zaključku požarne sezone, torej predvidoma septembra, naredili analizo, skozi katero bomo predlagali različne ukrepe, kako izboljšati zmogljivosti," je dejal. Analiza bo tako narejena znova in parlamentu bodo ponudili več strokovnih predlogov za bojevanje s požari v prihodnosti. Končne odločitve bo sicer sprejela vlada. Šestan sicer podrobnostih predlogov, sam pravi, da jih ima na zalogi vsaj štiri, ni želel še razkriti. Nabave Slovenske vojske Da bo boj gasilcev s požari v naravi kmalu še bolj učinkovit, saj bo Slovenska vojska prejela letalo Spartan z moduloma za gašenje požarov in dva helikopterja Cougar, pa je na spletu izpostavil prvak NSi Matej Tonin.