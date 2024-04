V boj za evropske sedeže tudi Uroš Lipušček, Drago Bulc in Saša Pavček

DeSUS in Dobra država sta predstavili skupno kandidatno listo, s katero bosta nastopili na junijskih evropskih volitvah. Nosilec bo nekdanji dopisnik Radiotelevizije Slovenija Uroš Lipušček, na listi pa bodo še nekdanji novinar Drago Bulc, ekonomist Bogomir Kovač in igralka Saša Pavček. Na volitve se stranki podajata z geslom Čas je za razum.

Nosilec skupne liste strank DeSUS in Dobra država bo nekdanji dopisnik RTVS Uroš Lipušček, za njim pa se bodo na kandidatni listi zvrstili strokovnjakinja za področje zdravstvenega varstva Doroteja Novak Gosarič, nekdanji župan občine Lendava in po umiku Karla Erjavca s čela DeSUS leta 2021 tudi začasni vodja stranke Anton Balažek, podžupanja občine Velenje Darinka Mravljak, nekdanji novinar RTVS Drago Bulc, igralka in pesnica Saša Pavček, arhitekt Stojan Lipolt, svetovalka na ministrstvu za zdravje in podpredsednica Dobre države Natalija Tripković ter ekonomist Bogomir Kovač.

Kot je na predstavitvi kandidatne liste poudaril njen nosilec, se je za kandidaturo odločil, ker meni, da Evropska unija potrebuje nov zagon, s svojim glasom pa bi lahko kljub letom, a hkrati ob bogatih mednarodnih izkušnjah, prinesel svežino. "Na dan mora priti glas ljudi. Evropska unija je ugrabljena in mi jo moramo vrniti nazaj ljudem," je prepričan. Opozoril je tudi na zaostrene mednarodne odnose, pri čemer sta dve hudi krizni žarišči na pragu Evrope. "Imamo opravka s krizo morale v Evropski uniji, evropski državniki sami ne vedo, kaj bi. Svet je treba spremeniti in moje sporočilo je mir, mir, mir in še enkrat mir," je poudaril. Program s 13 točkami Tudi drugi kandidati so na novinarski konferenci med programski prioritetami, ki so jih sicer v programu strnili v 13 točk, poudarili zavzemanje za mir, med drugimi izzivi pa tudi podnebne spremembe, socialno pravičnost, dolgotrajno oskrbo, demografijo in suverenost držav članic, tudi na področju zdravstva.

Ob omembi zdravstva je sicer nosilec liste Lipušček zavrnil namigovanja o "anticepilskem sentimentu" liste, a opozoril na po njegovi oceni "začetek novega avtoritarnega sistema" ob morebitni koreniti reformi Svetovne zdravstvene organizacije. V programu pa se sicer zavzemajo tudi, da se ljudje o članstvu v Natu izrečejo na referendumu. Po prepričanju Lipuščka ta namreč že zdaleč ni več obrambna organizacija. A Lipušček zatrjuje, da ostajajo realisti. Tako meni, da bi se Slovenija morala bolj zavzemati za to, da je Nato resnično obrambna organizacija, mirovnik in ne, da se spreminja v "orodje ohranjanja ameriške svetovne hegemonije, ki ni več v interesu državljanov evropskih držav".

