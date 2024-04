Gre v boj za predsednika SD tudi adut s klopi: Matjaž Han?

"S kandidaturo nameravam vztrajati do volitev. Ne bi bilo niti korektno, da bi se do takih kandidatur, ne glede na to, čigava ta kandidatura je, opredeljeval. Statut to omogoča," je dejal Tadej Beočanin .

Da odgovora na to – dva dni pred kongresom – niti sam še nima, a se k temu resno nagiba, je danes slišati iz stranke. Ne le zaradi pozivov s terena, kjer ga na mestu predsednika marsikdo vidi kot naravnega naslednika, pač pa tudi zaradi pomislekov članstva, ali je kdo od obstoječih kandidatov res primeren za reševanje strankarske krize. Ti danes morebitno kandidaturo Hana označujejo kot legitimno, medtem ko bodo sami, ne glede na to – v boju za strankarski vrh – vztrajali.

Jani Prednik pa: "Vprašanje je, kako bi to sprejeli delegati. Tri tedne smo vsi kandidati za posamične funkcije tudi hodili po terenu, se predstavljali, odgovarjali na prijetna in neprijetna vprašanja. Delegati so lahko spoznali našo vizijo in si verjetno do danes že ustvarili nek vtis o nas, nekateri so se verjetno že odločili."

Preden bodo v soboto odločili delegati, se mora, ali bo v tekmo vstopil, najprej odločiti Han sam. Ne le najpriljubljenejši politik SD, pač pa tudi eden najpriljubljenejših politikov v državi naj bi svojo odločitev sporočil v petek, odvisno pa naj bi bilo predvsem od tega, ali bo imel zagotovljeno večino za izvolitev – a glasovanje bo, kar še zdaleč ni nepomembno, na kongresu potekalo tajno.