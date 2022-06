V boj za predsedniški stolček tudi Nataša Pirc Musar

Nataša Pirc Musar je ob najavi svoje kandidature za predsednico države dejala, da je že nekaj časa v njej tlela ta želja, da bi lahko v našem političnem in družbenem življenju še kaj spremenila in vloga predsednika države ji je pisana na kožo. Zadnje čase je velikokrat prebirala svoj življenjepis in ugotovila, da lahko na vrhuncu svoje življenjske moči za domovino naredi še kaj. Pojasnila je tudi, da ni bila v življenju nikoli članica nobene politične stranke, nikoli tudi ni želela vstopiti v stranko, da bi dobila neko pozicijo. Takšno držo drži že celo življenje in tudi v boj se bo podala z zbiranjem podpisov, 5000, kolikor jih potrebuje.

Glede na to, da se celo življenje ukvarja s pravno državo in temeljnimi človekovimi pravicami, se ji zdi, da je prav funkcija predsednika države taka, kjer je treba boj tako za pravno državo kot človekove pravice še posebej poudarjati, vsakič znova, jasno in glasno. Človek na taki poziciji mora po njenih besedah znati v najbolj kritičnih časih povedati kaj si misli. "Če bom izvoljena, ne bom tiho," je poudarila. "Človekove pravice so nekaj v kar verjamem."

Na poti, ki jo je prehodila do sedaj, misli, da je s svojim znanjem in energijo pokazala, da ji lahko zaupamo. Na njeni poti jo sicer podpira tudi 14 posameznikov in posameznic, sedem žensk in sedem moških, med njimi Milena Zupančič in Nataša Barbara Gračner, Alenka Godec, Tadej Golob, Alenka Šelih, Slavko Bobovnik, Boštjan Nahbar, Ninna Kozorog, Biserka Marolt Meden, Dragan Petrovec, Anita Ogulin, Pavel Gantar, Milan Kučan in Danilo Türk.

Če ji na volitvah uspe, bo njeno gonilo: "Ne bom tiho." Pogovarjala se bo z vsemi in pozorna bo do vseh, predvsem na pravno državo in temeljne človekove pravice.