V boju med NIOSB in UKC zmagal slednji

Kot so po seji vlade zapisali na družbenem omrežju Tumblr, vodstvo UKC Ljubljana zagotavlja, da ima vzpostavljen delujoč program obravnave otrok s prirojenimi srčnimi napakami. Izvajajo številne aktivnosti za dodatno izboljšanje organizacije zdravstvene obravnave, kadrovskih zmogljivosti, izobraževanja, strokovnosti, komunikacije s starši otrok s prirojenimi srčnimi napakami in reševanja pritožb bolnikov.

Lani je sicer minilo točno 60 let od prve operacije na odprtem srcu v Sloveniji, sam razvoj otroške kirurgije srca pa je pospešila ustanovitev kliničnega oddelka za otroško kirurgijo in intenzivno terapijo UKC Ljubljana leta 1974. Na oddelku so pod vodstvom Metke Derganc uvedli tiste načine intenzivnega zdravljenja, ki so zadostili strokovnim zahtevam za pooperativno zdravljenje otrok, operiranih na srcu, zlasti novorojenčkov in dojenčkov.

V odloku je določeno, da se sredstva NIOSB vrnejo v integralni državni proračun. V skladu z odlokom bo vlada najpozneje v 30 dneh sprejela sklep o začetku redne likvidacije zavoda. Takrat bo znana tudi ocena stroškov likvidacije. Natančna višina sredstev, ki bo vrnjena v proračun, bo znana po koncu likvidacijskega postopka. Mandat vršilca dolžnosti direktorja in organov zavoda bo prenehal z dnem uveljavitve odloka, so še sporočili po seji.

UKC Ljubljana bo tudi v prihodnje sodeloval s češkim mednarodno uveljavljenim Otroškim srčnim centrom Motol iz Prage in v izjemnih primerih, ko primarna partnerska ustanova ne more obravnavati bolnika, tudi z drugimi mednarodno priznanimi centri iz Massa, z Dunaja, iz Münchna in Tel Aviva.

Čakalne dobe za preglede in hospitalizacijo so znotraj dovoljenih, prav tako pa je program zastavljen tako, da zagotavlja 24-urno zdravstveno obravnavo bolnikov, so poudarili v vladnem uradu za komuniciranje.

Po nekaj letih Mishalyjevega delovanja v Ljubljani je javnost razburil podatek o njegovih honorarjih. Sodelovanje UKC z Mishalyjem je pod drobnogled vzela protikorupcijska komisija in ugotovila, da so bila izplačila avtorskih honorarjev v višini 1,264 milijona evrov opravljena v nasprotju z veljavno zakonodajo.

Tako so v Ljubljani pričeli uspešno izvajati tudi najtežje operacije prirojenih srčnih napak, ki so prej zahtevale napotitev otrok v tujino. Redno so začeli izvajati operacije ligatur Botallovega voda, in sicer kar v inkubatorju na intenzivnem oddelku ginekološko-porodniške klinike v Ljubljani.

V obdobju 1993–2005 je Miro Kosin vodil otroški oddelek in izpopolnil tehniko primarne poprave prirojenih srčnih napak pri vse mlajših dojenčkih in otrocih ter uvedel še nekatere nove postopke, vključno z elektrostimulacijo srca pri novorojenčkih.

Kardiokirurško delo pri otrocih je prevzela Jolanda Jezernik Leskovšek, ki je bila med letoma 1988 in 1992 predstojnica klinike za kirurgijo srca in ožilja. Jezernik Leskovškova je že leta 1980 prenesla v Ljubljano nove operativne postopke zdravljenja otrok v prvem letu življenja ter začela odpravljati zapletene prirojene srčne napake najmlajših otrok za vso takratno Jugoslavijo.

Obdobje "Mishalyjevega programa" je obravnavala tudi mednarodna komisija zdravniške zbornice pod vodstvom Igorja Gregoriča, ki je ugotovila več sistemskih nepravilnosti. Po tem poročilu so na zbornici stekli disciplinski postopki, a trije primeri smrti otrok so zastarali, v enem primeru tožilec zbornice ni zaznal strokovne napake pri zdravljenju.

UKC je z Mishalyjem sodeloval do aprila 2014, vodenje programa pa je prevzel Tomislav Klokočovnik. Sodelovali so z več kardiokirurškimi centri v Evropi, med njimi s centri v italijanski Massi, nemškem Münchnu in češki Pragi, kamor so pošiljali otroke na zdravljenje, nekaj so jih operirali doma, v UKC. A tudi takrat so tuji kirurgi prihajali v Ljubljano občasno.

UKC je nato novembra 2017 sklenil pogodbo s praškim centrom, po kateri so bili češki kirurgi v Ljubljani prisotni pet dni tedensko, cel mesec. A po pol leta so sodelovanje zreducirali na pogodbe s posameznimi kirurgi, ki prihajajo občasno operirat v Ljubljano. Vzrok za spremembo pogodbe naj bi bilo neizpolnjevanje obveznosti s strani UKC, saj med drugim češki kirurgi svojega znanja niso mogli prenašati na slovenska strokovnjaka, ki sta program kmalu po začetku sodelovanja s Prago zapustila.

Rak rana programa otroške srčne kirurgije so namreč že več kot deset let trajajoče afere, ki večinoma izvirajo iz slabih medsebojnih odnosov med sodelujočimi, ki so prali umazano perilo v medijih. Zaradi takih razmer so program zapustili vsi štirje domači kirurgi, ki so se izobraževali za otroške srčne kirurge, starejša od njih delujeta v Nemčiji. Tako UKC oz. Slovenija vse od upokojitve Kosina nima svojega otroškega srčnega kirurga.