'V boju za lastno življenje ne moreš biti utrujen'

Ruske pritiske na Evropo, ki so povezani z vojno v Ukrajini, je označil za "cinične", Rusijo je obtožil povzročanja energetske in cenovne krize v Evropi.

"Ne priznavajo našega obstoja," je ocenil Volodimir Zelenski. In dejal, da Ukrajinci s svojim bojem evropske narode ščitijo pred prav takšno usodo, "pred širjenjem tistih, ki so izgubili človečnost, tistih, ki posiljujejo otroke pred starši, stradajo starejše, napadajo trgovske centre ter mučijo in zaslišujejo ljudi v taboriščih na zasedenih območjih . Ukrajinske otroke ločujejo od staršev in jih dajejo v posvojitve v Rusijo, čeprav dobro vedo, da imajo ti otroci v Ukrajini sorodnike."

Vprašal se je tudi, zakaj je toliko tistih, ki čakajo in gledajo, ko se nekdo drug bori proti ruskemu terorju, in pozval k uporu. Kdor se ne bori proti terorju, ga podpira in zato nosi odgovornost za posledice, je poudaril. "Država, ki grozi vsem, bi morala biti pod popolnim embargom," je pozval.

Ruse, "ki še imajo nekaj dostojanstva" , je opozoril, da bi morali biti tisti, ki najprej nasprotujejo tej vojni. "Če imajo vest, če jih je sram ... Ampak ne vidimo, da bi njihovi državljani protestirali – niti tam, kjer ni nevarnosti za povratne udarce," je ocenil. Zakaj se to dogaja, se je vprašal, in Evropo znova opozoril, da "nihče ni varen" . Dejal je, da Rusi zdaj prihajajo kot turisti, drugič pa bodo morda imeli drugačne ukaze.

Pa tudi tiste, ki ostajajo tiho, ko vidijo, kaj se dogaja, a ne storijo ničesar. "Ne protestirajo, ne borijo se, čeprav so povsem varni v svoji državi." Vojna v Ukrajini se je začela leta 2014 in Rusija že več kot pol leta uporablja vso svojo razpoložljivo moč, da uničuje državo in deli kontinent, je poudaril in dejal, da so evropske države tako ali drugače že izkusile ruske apetite.

Ob ruskem režimu je izpostavil tudi odgovornost tistih, ki dejansko ubijajo, in proizvajalce orožja, pravzaprav vse, ki podpirajo "rusko morijo, skorumpirane ruske uradnike in širijo sovraštvo ter promovirajo vojno".

"Ukrajina je za svobodo in ideale, ki jih delimo z vami, plačala strašno ceno," je dejal Zelenski. Izpostavil je uničena mesta, izgubljena življenja. Dejal je, da težko gledajo, kako se zdaj smehljajo tisti, ki upajo, da bo Rusija zmagala in se bo vse "vrnilo v normalnost". "Ukrepati moramo zdaj, da bo svoboda zaščitena za prihodnje generacije, da bosta stabilnost in razvoj Vzhodne Evrope in Zahodnega Balkana zagotovljena," je dejal in pozval k podpori v obliki sankcij proti Rusiji in orožja za Ukrajino, da bi bil boj dobljen čim prej. Pozval je k večjemu sodelovanju v Evropi, večji medsebojni pomoči: "Močna Ukrajina pomeni močno Evropo, močan Zahodni Balkan pomeni močno Evropo."

Evropske države je vzpodbudil, da ruske državljane, ki tam prebivajo, vzpodbujajo, da zahtevajo spremembe ruske politike: "Naj ne bodo tiho, naj ne sodelujejo." Vsem, ki Ukrajini že pomagajo, pa se je zahvalil. "To cenimo. Ko se borimo, se borimo za Evropo." Izrazil je prepričanost v zmago, ki bo zmaga tudi za tiste, ki so se za svobodo borili v preteklosti.

Prisotni so po nagovoru Zelenskega vstali in mu zaploskali. Na vprašanje, ali ga ob žalostni obletnici – pol leta vojne - skrbi, da Evropa postaja utrujena od vojne, je dejal, da je država res hvaležna evropskim voditeljem za podporo, ki jo je bilo slišati na današnjem BSF, saj je to pomemben signal družbi. Da pa so pomisleki seveda upravičeni, tudi, ker Rusija beleži določene uspehe. Med drugim rast cen energije. "Spomnil bi rad, da so bile visoke cene energije umetno ustvarjene, še preden se je razplamtela največja agresija," pa opozarja Zelenski. Rusijo je obtožil blokiranja poti, kar pa, kot pravi, traja že leta – le da zdaj bolj odkrito.

"Utrujenost od vojne pomeni veliko tveganje za cel svet. Rusija je strateški izziv in z njo se je treba spoprijeti strateško," je prepričan Zelenski. Prepričan je, "da Rusiji ni mogoče ponuditi roke, saj vas bo potem napol požrla, takšen je apetit".

Izpostavil je, da so bili poskusi soglasja z Rusijo po priključitvi Krima. "Hoteli so, da podpišemo sporazum v Minsku in smo ga. In kaj se je zgodilo? V boju za lastno življenje ne moreš biti utrujen! Upamo pa, da se za življenja ne boste borili na svojem teritoriju."