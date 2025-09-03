Svetli način
Slovenija

Preobrat: Klakočar Zupančičeva ne bo kandidirala za predsednico GS

Ljubljana, 03. 09. 2025 12.06 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
M.V. , STA
Komentarji
108

Predsednica DZ Urška Klakočar Zupančič je potrdila, da je podala soglasje za predsednico Gibanja Svoboda. A je, kot pravi, to storila zato, da izrazi zahvalo vsem članicam in članom, ki so jo predlagali. Soglasje bo umaknila in tako na kongresu ne bo izzvala aktualnega predsednika Roberta Goloba, so potrdili v njenem kabinetu.

Robert Golob in Urška Klakočar Zupančič.
Robert Golob in Urška Klakočar Zupančič. FOTO: Bobo

Med drugim so oblikovali predlog kandidatne liste za voljene članice in člane Sveta stranke ter potrdili predlog dveh kandidatov za predsednika oziroma predsednico Gibanja Svoboda, so sporočili iz stranke. O tem bo odločal kongres, ki bo potekal v Kopru. Kandidata pa sta Robert Golob in Urška Klakočar Zupančič

Izvršni odbor je razpravljal tudi o drugih aktualnih zadevah, so še dodali v sporočilu za javnost.

urška klakočar zupančič
KOMENTARJI (108)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Actual Asparagus
03. 09. 2025 13.23
skrajno nagravžno....
ODGOVORI
0 0
Glotar
03. 09. 2025 13.23
psihiatriija golobarska...
ODGOVORI
0 0
prinašalec2
03. 09. 2025 13.20
+0
A, še to.bi rada bla?
ODGOVORI
1 1
Aktivna državljanka
03. 09. 2025 13.20
+2
Tina pravi, da je to Uršula naredila po tehtnem premisleku in da je Roberto zadovoljen z odločitvijo, saj se tako edino lahko realizirajo demokratične volitve po slovensko. Morda jo Prebelič potrebuje kot vabo in so jo strici preusmerili?
ODGOVORI
2 0
Avtodom.
03. 09. 2025 13.19
+2
Kje mi živimo 🤣Je to možno ,da to gledamo.
ODGOVORI
2 0
proofreader
03. 09. 2025 13.19
+4
Golob je na lestvici priljubljenosti politikov čisto na dnu, celo Mesec ga je prehitel.
ODGOVORI
4 0
2mt8
03. 09. 2025 13.19
+2
Jankovićev ukaz
ODGOVORI
2 0
proofreader
03. 09. 2025 13.17
+4
Tudi Urška ima standarde in ne more kandidirati kar za vsako stranko.
ODGOVORI
4 0
Peklenšček
03. 09. 2025 13.17
+2
Punca, pozna Golobov ego in v veselje in čast ji bo spoznati njegov ego ko bo GS padlo na volitvah . Takrat bi on krivil njo sedaj pa se bo moral zazreti v ogledalo . Ne moreš nategovati ljudi nato pa iskati krivca za neuspeh v drugih !! Po tem je Golobček znan .
ODGOVORI
2 0
jank
03. 09. 2025 13.17
+0
Pa saj to je bilo jasno, brez da so to sporočili.
ODGOVORI
2 2
Polkavalčekrokenrol
03. 09. 2025 13.16
+3
Zdaj ima porivača,jo drugo zanima
ODGOVORI
3 0
123soba
03. 09. 2025 13.14
+8
Adijo mafija kradljiva. Ven iz politike....
ODGOVORI
9 1
jank
03. 09. 2025 13.23
Takoj za, ker vem, da misliš na Janšo, največje politično zlo v Sloveniji, zlo, ki narod deli in manjši del njega poneumlja do skrajnih meja, tako daleč, da so zanj pripravljeni storiti vse, jok je še najmanj kar kažejo, bolj hudo je, da so zastrupljeni z obilo jeze, kar pa ni daleč do uporabe nasilja in vse bolj so glasni pozivi po njem.
ODGOVORI
0 0
Uporabnik1804794
03. 09. 2025 13.14
+7
Ubogi narod, ki je to izvolil.
ODGOVORI
8 1
Po možganski kapi
03. 09. 2025 13.13
+5
Hvala Urški ,da imaš tako lepo srce ❤️.Slovenija ceni ,da si se prijavila in čez eno minuto objavila.
ODGOVORI
5 0
kala 09
03. 09. 2025 13.13
+7
Ona že ve zakaj,ker iz to stranko ni prihodnosti.
ODGOVORI
8 1
Quatflow
03. 09. 2025 13.12
+7
Drama “queen” ..samo za lajke
ODGOVORI
8 1
mertseger
03. 09. 2025 13.10
-4
Le kaj je mislila, Golobov ego je prevelik da bi nekoga gledal zraven, isto kot Janez, dosmrtni vladar stranke.
ODGOVORI
2 6
Quatflow
03. 09. 2025 13.13
+7
Za razliko da JJ vsaj zna vodit državo
ODGOVORI
9 2
boslo
03. 09. 2025 13.14
+4
Na srečo je njen ego nizek...
ODGOVORI
4 0
pusi
03. 09. 2025 13.09
+11
Utopija je, da je 400000 butalcev srečala pamet.
ODGOVORI
13 2
Ici
03. 09. 2025 13.08
+9
Kdo beži, ko se ladja potaplja?
ODGOVORI
11 2
