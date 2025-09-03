Preobrat: Klakočar Zupančičeva ne bo kandidirala za predsednico GS

Med drugim so oblikovali predlog kandidatne liste za voljene članice in člane Sveta stranke ter potrdili predlog dveh kandidatov za predsednika oziroma predsednico Gibanja Svoboda, so sporočili iz stranke. O tem bo odločal kongres, ki bo potekal v Kopru. Kandidata pa sta Robert Golob in Urška Klakočar Zupančič.

Izvršni odbor je razpravljal tudi o drugih aktualnih zadevah, so še dodali v sporočilu za javnost.