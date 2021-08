V bolnišnicah dnevno približno 10 novih covidnih pacientov

Bolnišnice se pripravljajo na vedno več sprejemov covidnih pacientov. Trenutno se v obeh kliničnih centrih zdravi 56 bolnikov, na novo je bilo danes sprejetih osem. Za primerjavo: na ta dan lani se je v bolnišnici zdravilo 17 bolnikov, na novo je bil sprejet en bolnik. Država tako prehaja v naslednjo fazo strategije zagotavljanja postelj za covidne bolnike.

"Peta faza predvideva, da mora biti skupno 128 postelj, od tega 85 navadnih in 43 intenzivnih," razlaga Robert Carotta, koordinator za covid-19 postelje. Covidni oddelek tako že v ponedeljek spet odpirata bolnišnici Golnik in Celje. Prva bo morala zagotoviti 21 postelj, druga pa 17. Obe tudi postelje za intenzivno terapijo. Če bo bolnikov še več, bodo za covidne bolnike vrata odprle še druge bolnišnice.

"Ko bo 128 hospitaliziranih, se sprosti četrta faza, ki predvideva še vključitev Novega mesta, Murske Sobote in Nove Gorice, v skupni kapaciteti postelj 265. Vsak četrtek bomo imeli usklajevanje z direktorji bolnišnic in sledili tem fazam," še pojasnjuje Carotta. Na vrhuncu epidemije je bilo v bolnišnicah 1300 bolnikov. Carotta ocenjuje, da bi teoretično, s skrajnimi napori, lahko oskrbeli 2000 bolnikov hkrati. "Upam, da do te številke ne bomo šli. Če pa jo bomo presegli, je verjetno treba iskati tudi pomoč v tujini," še doda.