V bolnišnicah po državi naval sprejemov otrok zaradi okužb dihal

Na Pediatrični kliniki Univerzitetnega kliničnega centra Maribor so navedli, da se sicer dnevno srečujejo z otroki, ki so okuženi z novim koronavirusom, a na srečo gre v večini primerov za blažje okužbe, ki jih lahko obravnavajo ambulantno.

Veliko pomembnejše so okužbe z drugimi virusi. Tako na kliniko vsakodnevno sprejemajo otroke z bronhiolitisom, ki ga povzroči respiratorni sincicijski virus (RSV), otroke z okužbo z rinovirusom in drugimi virusi, ki povzročajo okužbe dihal, od katerih so mnogi odvisni od dodanega kisika. Več je tudi otrok s črevesnimi okužbami, ki potrebujejo nadomeščanje izgubljenih tekočin.

"Takšno frekvenco okužb smo običajno srečevali šele ob koncu jeseni, letos pa je do večjega vala okužb verjetno prišlo zaradi ukrepov, povezanih z epidemijo covida-19, ki so lansko leto močno zmanjšali stike in možnost prenosa okužb med otroki," je pojasnil predstojnik mariborske pediatrične klinike Jernej Dolinšek.

Ker pa se s podobnimi znaki lahko kaže tudi okužba z novim koronavirusom, morajo pri vseh otrocih in njihovih starših upoštevati stroge izolacijske ukrepe, kar obremenjuje prostorske kapacitete na kliniki.

Bolezni otrok se pojavljajo izrazito sezonsko. V naslednjih mesecih tako pričakujejo veliko število bolnikov z akutnimi težavami, ki jih bo treba obravnavati takoj. Večje krčenje programov pri otrocih torej ne bo prava rešitev. Na mariborski pediatriji si bodo tako po najboljših močeh prizadevali, da bodo ustrezno obravnavali vse otroke, ki bodo potrebovali našo pomoč. "Morda bo kakšna manj nujna obravnava nekoliko zamaknjena, želimo pa si, da bi do takšnih zamikov prišlo čim manjkrat," so dodali.

V Celju ni hospitaliziranih otrok s covidom-19

V celjski bolnišnici trenutno nimajo hospitaliziranih otrok s covidom-19. Med tistimi z okužbami črevesja in dihal pa približno eden na teden potrebuje premestitev v UKC zaradi potrebe po intenzivnem zdravljenju, so povedali v bolnišnici.

Odpovedovanja oz. omejevanja programov si v bolnišnici ne želijo, saj praktično na vseh programih presegajo dopustne čakalne dobe za stopnje napotitev hitro in redno. V omejevanje bodo prisiljeni le v primeru prerazporeditve predvsem negovalnega kadra na covidne oddelke za odrasle. Če bi morali odpovedovati subspecialistične obravnave, bi se verjetno proporcionalno lotili vseh, saj težko izberejo, katere so manj pomembne. Bi pa pri tem izvzeli obravnave, ki jih delajo edini v Sloveniji, to je ultrazvočna preiskava srca pri še nerojenem otroku in pediatrična somnologija (motnje spanja), so še navedli v celjski bolnišnici.