V Bolnišnici dr. Petra Držaja bo tudi nova urgenca

Generalni direktor Univerzitetnega kliničnega centra (UKC) Ljubljana Marko Jug je v izjavi za medije ob podpisu dejal, da bo novi urgentni center v bolnišnici pomembno razbremenil zdajšnjo urgenco na ljubljanskem kliničnem centru, kjer so "težave nepremostljive". Ob tem je napovedal, da bodo bolnike obveščali o čakalnih dobah na obeh urgencah.

V novem delu Bolnišnice dr. Petra Držaja bo tudi kirurški stolp z štirimi operacijskimi dvoranami in izolacijskimi sobami, ki jih sicer primanjkuje. Prav tako bodo zdravili hude poškodbe, na voljo bo tudi celovita diagnostika z ambulantami.

Jug je napovedal, da bodo s prenovo interne klinike v bolnišnici pridobili dodatnih 300 postelj. Dodatne zmogljivosti so po njegovi oceni zelo pomembne za osrednjeslovensko regijo, kjer je dostopnost postelj bistveno nižja v primerjavi z drugimi regijami.

V bolnišnici bo deloval zdravstveni kader, zaposlen na ministrstvu za obrambo, kjer je trenutno 130 zdravstvenih delavcev, od tega 10 zdravnikov. "Tega v Sloveniji do zdaj ni bilo," je dejal Jug.

Zagotovil je, da ne bodo imeli težav pri zagotavljanju zdravniških ekip v novem delu bolnišnice, "dodatni angažma" pa bo potreben pri zagotovitvi zdravstvenega negovalnega kadra, kar sicer velja tudi za drugod v zdravstvu.

Tudi ministrica za zdravje Valentina Prevolnik Rupel in minister za obrambo Borut Sajovic sta ob podpisu sporazuma izrazila zadovoljstvo. "Ljubljana takšno bolnišnico potrebuje," je poudarila Prevolnik Rupel.