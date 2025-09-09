V Bolnišnici dr. Petra Držaja bo tudi nova urgenca

Generalni direktor Univerzitetnega kliničnega centra (UKC) Ljubljana Marko Jug je v izjavi za medije ob podpisu dejal, da bo novi urgentni center v bolnišnici pomembno razbremenil zdajšnjo urgenco na ljubljanskem kliničnem centru, kjer so "težave nepremostljive". Ob tem je napovedal, da bodo bolnike obveščali o čakalnih dobah na obeh urgencah.
V novem delu Bolnišnice dr. Petra Držaja bo tudi kirurški stolp z štirimi operacijskimi dvoranami in izolacijskimi sobami, ki jih sicer primanjkuje. Prav tako bodo zdravili hude poškodbe, na voljo bo tudi celovita diagnostika z ambulantami.
Jug je napovedal, da bodo s prenovo interne klinike v bolnišnici pridobili dodatnih 300 postelj. Dodatne zmogljivosti so po njegovi oceni zelo pomembne za osrednjeslovensko regijo, kjer je dostopnost postelj bistveno nižja v primerjavi z drugimi regijami.
V bolnišnici bo deloval zdravstveni kader, zaposlen na ministrstvu za obrambo, kjer je trenutno 130 zdravstvenih delavcev, od tega 10 zdravnikov. "Tega v Sloveniji do zdaj ni bilo," je dejal Jug.
Zagotovil je, da ne bodo imeli težav pri zagotavljanju zdravniških ekip v novem delu bolnišnice, "dodatni angažma" pa bo potreben pri zagotovitvi zdravstvenega negovalnega kadra, kar sicer velja tudi za drugod v zdravstvu.
Tudi ministrica za zdravje Valentina Prevolnik Rupel in minister za obrambo Borut Sajovic sta ob podpisu sporazuma izrazila zadovoljstvo. "Ljubljana takšno bolnišnico potrebuje," je poudarila Prevolnik Rupel.
Minister Sajovic pa je povedal, da so trenutno v fazi projektiranja nacionalnega centra, s čimer krepijo javno zdravstvo. Ocenil je, da bodo gradbeno dovoljenje za investicijo pridobili konec leta, naslednje leto bo objavljeno javno naročilo za investicijo, zgradili in opremili pa jo bodo do septembra 2028.
Ministrstvo za obrambo je gradnjo centra napovedalo lani jeseni. Gre za tako imenovani projekt dvojne rabe, saj bo center v okviru projekta, ki so ga takrat ocenili na skoraj 87 milijonov evrov z DDV, namenjen vojaškim namenom v izrednih razmerah in potrebam javnega zdravstva v mirni dobi.
Povečanje bolnišnične infrastrukture predvideva tudi nova resolucija o splošnem dolgoročnem programu razvoja in opremljanja Slovenske vojske do leta 2040, kjer so napovedali dvig sredstev za obrambno in varnostno politiko na dva odstotka BDP še letos, nato pa postopoma na tri odstotke do leta 2030.
Vlada je spomladi potrdila še več drugih projektov za povečanje bolnišnične infrastrukture. Kot primerne lokacije za to so prepoznali več lokacij, in sicer v Celju, Mariboru, Novi Gorici, Valdoltri, Psihiatrični bolnišnici Vojnik in Univerzitetnem rehabilitacijskem inštitutu Soča.
