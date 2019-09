V jeseniški bolnišnici odprli prenovljene prostore za fizioterapijo

V jeseniški bolnišnici so prenovili oddelek za fizioterapijo. Ta je doslej deloval v prostorih, ki niso bili od gradnje pred 65 leti obnovljeni še nikoli. Električna napeljava je postajala nevarna, požarna varnost ni bila ustrezna. Novi prostori pa žal ne bodo skrajšali čakalnih vrst, ki so prav na fizioterapiji med najdaljšimi, saj so enako veliki in opremljeni, kot so bili pred obnovo.