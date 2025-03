V Bovcu nov potencialni investitor za smučišče, občina zagotovila sredstva

Kot so v Bovcu 19. februarja obljubili predstavniki vlade, konkretno podpredsednik vlade Matej Arčon in gospodarski minister Matjaž Han, bo država v izgradnjo nove kaninske žičnice vložila denar, ko bo imela bovška občina zanjo pravnomočno gradbeno dovoljenje in soinvestitorja oziroma upravljavca za kaninsko smučišče.

Pisma o nameri, katerega podpis so vladni predstavniki napovedovali za ta mesec, sicer v Bovcu še niso prejeli, je pojasnil župan Valter Mlekuž. Je pa občina v proračun za 2025 uvrstila 120.000 evrov za projektanta nove krožne kabinske žičnice, ki ga bodo iskali z razpisom. Tega bi lahko objavili v roku tedna do desetih dni.

Poleg tega je Bovec 5. marca obiskala nova skupina potencialnih investitorjev za prenovo in upravljanje kaninskega gorsko-turističnega centra, ki se je sestala z občinsko komisijo za obnovo Kanina. Po Mlekuževih besedah gre za skupino ljudi iz Švice, Italije in Rusije. Predlagali so, da bi naprave na Kaninu v naslednji sezoni obratovale brez dostavne žičnice, v kar so pripravljeni vložiti pet milijonov evrov, ponudili so tudi nakup občinskega podjetja Sončni Kanin.