Gre za nov šport, ki združuje tenis in golf, zamisel zanj pa se je porodila direktorju bovškega golf igrišča, Aleksandru Kravanji. Več kot dve leti je trajalo, da je razvil zamisel in spisal pravila novega športa, s katerim želi golf igrišča čim bolj približati širši javnosti, nov šport pa narediti preprost in zanimiv.