V Braslovčah brez strehe nad glavo 236 družin, plazovi grozijo v Šmartnem ob Paki

Zaradi obilnega deževja v velenjski občini ni prevoznih več cest, nekatere so prevozne pogojno. Še vedno sta ogrožena stanovanjska objekta pod Velenjskim gradom, plaz ogroža tudi stanovanjsko hišo v Lazah. Veliko škode je ujma naredila tudi v Braslovčah, kjer je brez strehe nad glavo ostalo 236 družin. V Šmartnem ob Paki grozijo plazovi.

Trenutno na območju celotne Mestne občine Velenje še vedno potekajo akcije reševanja premoženja in zagotavljanja dostopnosti. "Celotnih razsežnosti naravne nesreče še ne poznamo, tako da tudi ne vemo, kdaj in kako bomo lahko pristopili k sanaciji vseh v neurju poškodovanih lokacij," so danes sporočili z Mestne občine Velenje. V skupno 104 intervencijah na območju občine je med 3. in 6. avgustom sodelovalo 234 velenjskih gasilcev. Največkrat so črpali vodo, pokrivali plazove, zapirali ceste in podobno.

icon-expand V Velenju je pod vodo končalo otroško igrišče FOTO: Branko Cumurdzic

Nekateri gasilci iz regije so medtem že priskočili na pomoč prebivalcem Savinjske doline, prav tako se je skupina sodelavcev občinske uprave Mestne občine Velenje danes odpravila v sosednjo Občino Šmartno ob Paki, ki je izrazila potrebo po pomoči. V Občino Luče pa so že poslali 15 agregatov in vodo, pripravljeni so pomagati tudi drugim občinam, navajajo v Velenju. Oskrba s pitno vodo je lahko motena na območjih Podgorja, Podkraja pri Velenju in dela Vinske Gore. Na občini priporočajo občanom, da vodo uporabljajo varčno. Medtem toplovod deluje nemoteno. Po navedbah občine plaz še vedno ogroža stanovanjska objekta pod Velenjskim gradom, ki so ju stanovalci že zapustili. Do nadaljnjega je zaprta tudi gozdna pot iz starega Velenja do gradu. Plaz ogroža tudi stanovanjsko hišo v Lazah. Če bo potrebno, bodo stanovalcem pomagali pri selitvi. Zaradi nadaljevanja širjenja plazu so zaprli lokalno cesto, odcep Trbul, pri Ožirju. Ker so geologi zasedeni z izrednimi primeri v Savinjski dolini, občina tudi poziva občane, da jih kličejo le v nujnih primerih. Zaradi ogromne škode na širšem območju Slovenije je trenutno prioritetna sanacija nujne infrastrukture in objektov, so dodali.

Po podatkih občine je poškodovana tudi državna kolesarska povezava proti Mislinji, ki se še gradi. Občane pozivajo, naj se po njej ne vozijo in hodijo, saj je to izjemno nevarno. Zaradi posledic ujme so razmere zaostrene tudi na območju občine Šmartno ob Paki. Tam je po besedah župana Janka Kopušarja zalilo okoli 50 objektov, grozi več zemeljskih plazov. V nedeljo so zaradi nevarnosti sproženja plazov in poškodovanja stanovanjskih objektov odredili evakuacijo 24 prebivalcev z območja Velikega Vrha in Gavc. Nekateri od teh so se danes, potem ko je teren pregledal strokovnjak, lahko vrnili domov, vsaj v en objekt pa se prebivalci ne bodo mogli vrniti. Za evakuirane občane, tudi tiste, ki so se morali iz domov izseliti zaradi naraslih Savinje in Pake, je poskrbljeno. Večina se jih je začasno namestila pri sorodnikih, nekaj pa jih je občinska uprava nastanila v mladinskem hotelu. Zaradi plazov na in ob cestni infrastrukturi ter pričakovanih novih plaziščih, ki jih lahko večja obremenitev še okrepi, je tamkajšnji občinski štab civilne zaščite sprejel odločitev o omejitvah prometa na več cestnih odsekih. Podatke so objavili na spletni strani občine. Medtem se sicer v občini vremenske razmere umirjajo, tako da je večinoma čiščenje posledic ujme danes že steklo, organizirali so tudi odvoz odpadkov, je pojasnil Kopušar. V občini Braslovče je trenutno brez strehe nad glavo 236 družin Nekateri se bodo morda v svoje domove vrnili v 14 dnevih, drugi v nekaj mesecih, nekaj hiš pa je trajno uničenih, nekaterim je spodjedlo temelje, jih prestavilo za več metrov, je za STA s skrušenim glasom pripovedoval župan Tomaž Žohar. Občanom, ki so ostali brez vsega, zagotavljajo tople obroke in nastanitve, čeprav je večina za zdaj zatočišče našla pri prijateljih in svojcih.

