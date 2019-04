V Braslovčah vztrajajo pri ustavni presoji, sodišče o tem v četrtek

Svetniki so danes ugotovili, da ni nobenih novih dejstev, in menili, da je ustavno sodišče pristojno za to, da presodi o ustreznosti ustavne presoje. "Vsi se strinjamo, da Koroška potrebuje avtocesto, nasprotuje se samo načinu umestitve in načinu vrednotenja, kar občinski svet meni, da ni optimalno," je dejal Žohar, ki se je v torek skupaj z županoma občin Polzela in Šmartno ob Paki udeležil tudi sestanka na temo tretje razvojne osi pri ministrici za infrastrukturo Alenki Bratušek. Na delovnem sestanku so izmenjali stališča in informacije o tem projektu.

Obravnava zahteve za ustavno presojo državnega prostorskega načrta za odsek tretje razvojne osi Šentrupert-Velenje je uvrščena na predlagani dnevni red seje ustavnega sodišča, ki je sklicana za ta četrtek. Kdaj bo morebitna odločitev sodišče o tem znana, pa ni mogoče napovedati.