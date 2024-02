V Braslovčah začeli pogovore o preselitvah: na seznamu 137 lastnikov

Sodelavci službe vlade za obnovo po poplavah in plazovih avgusta lani na čelu z vodjo službe Boštjanom Šeficem so individualne pogovore z lastniki objektov, predvidenimi za morebitno odstranitev, nadaljevali v Braslovčah. V občini je na seznamu za preselitev 137 lastnikov stanovanjskih objektov.

Kot je Šefic povedal v izjavi za medije, so dopoldne pogovore opravili s 50 občani, popoldne pa bo pogovorov nekaj manj. Z drugo skupino občanov Braslovč se bodo sestali v sredo. Dopoldanski pogovori so po njegovih besedah potekali v konstruktivnem vzdušju, bili so zelo izčrpni in brez posebnosti. Občani in njihovi družinski člani so imeli številna vprašanja, na katera so tudi odgovorili, na bolj specifična vprašanja pa jim bodo naknadno poslali dodatne informacije.

Robert Golob, Boštjan Šefic in župan Braslovč Tomaž Žohar oktobra v Braslovčah

Šefic je ocenil, da nekih nasprotovanj ni bilo, popoldne pa pričakuje tudi lastnike, ki bodo imeli malo drugačno mnenje. Na vprašanje, kako mislijo iskati konsenz, saj se vsi lastniki objektov v Braslovčah ne strinjajo s preselitvijo, je Šefic odgovoril, da imajo z vsemi lastniki enak dialog. "Tudi v nekaterih drugih občinah so bili posamezniki, ki so imeli zadržke do preselitve, tako da je to popolnoma normalen proces in tukaj ne vidim nobenega problema," je dejal. Glede rasti cen zemljišč je Šefic pojasnil, da se bo treba v konkretnih primerih ukvarjati tudi s tem. Ponovil je, da so prioriteta za selitev tisti ljudje, ki jim je ujma v celoti uničila stanovanjske objekte. Zato se trudijo čim prej pripraviti kakovostna strokovna mnenja, ki bodo prvi signal, v katero smer se bo potem zadeva peljala naprej. Podpisovanje pogodb z lastniki s seznama za preselitev pričakujejo v začetku poletja Strokovna mnenja za vse objekte s seznama za preselitev oz. odstranitev bi morala biti končana marca ali prve dni aprila, je dejal. Mnenja bodo sicer pripravili v paketih in prvi je že v potrjevanju na svetu za obnovo, drugi bo verjetno sledil v začetku prihodnjega tedna. Ko bo posamezni paket potrjen, bo šel v javno razgrnitev. Nato bodo morali pristojni odgovoriti na postavljena vprašanja in pripombe. Če bodo vsi deležniki svoje delo opravili tako, kot je treba, in v zastavljenih rokih, Šefic pričakuje razgrnitve na vladi konec aprila ali v začetku maja.

