Po vstopu Hrvaške v schengensko območje in njenega sprejetja evra pred mesecem dni, sta si Slovenija in Hrvaška vse bližje. In kaj je to prineslo prebivalstvu? V Brežicah, ki so od meje oddaljene 10 minut, od hrvaške prestolnice pa manj kot uro, domačini opažajo, da vedno več Hrvatov svoje nakupe in druge opravke opravlja na naši strani. Kje vse so zaznali povečan promet in katere storitve so v Brežicah cenejše?