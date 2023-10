V Brežicah se bosta srečala šefa slovenske in hrvaške policije

V Brežicah se bosta srečala generalni direktor Policije Senad Jušić in šef hrvaške Policije Nikola Milina. Srečanje bo namenjeno pogovoru glede sodelovanja med policijama obeh držav, s poudarkom na okrepitvi aktivnosti, namenjenih učinkovitejšemu upravljanju meja in migracij, so sporočili s Policije.

Po srečanju ob 12.30 bosta podala tudi izjavo za javnost. icon-expand Policija je na območju Posavja že povečala svojo prisotnost. FOTO: Aljoša Kravanja Slovenija se sicer sooča s povečanim prihodom migrantov, kar kažejo tudi številke. Policija je, predvsem na območju Posavja, zato že povečala svojo prisotnost. Skupaj s hrvaškimi policisti so uvedli mešano patruljiranje, pri odkrivanju nedovoljenih prestopov meje si pomagajo tudi s tehnologijo. PREBERI ŠE Policija: Okrepili smo nadzor na meji, ograja nam pomaga Direktor PU Novo mesto Igor Juršič je septembra dejal, da so trenutno najbolj kritična točka glede nelegalnih prehodov meje Rigonce. Tam si že pomagajo s konjenico, psi, helikopterji in različnimi oblikami policijskih patrulj, tudi že omenjenimi kombiniranimi.