V Brezju šestim odjemalcem odklopili vodo, račune plačali trije

Novo mesto, 26. 11. 2025 12.51 | Posodobljeno pred eno minuto

STA , M.V.
Po izpeljavi vzdrževalnih del, v okviru katerih je Komunala Novo mesto v začetku oktobra v romskem naselju Brezje pri Novem mestu neplačnikom omejila dobavo vode in odklopila odseke vodovoda z nelegalnimi priključki, so račune za dobavljeno vodo plačali trije uporabniki, za legalen priklop na vodovod pa se jih je odločilo šest, pravijo na komunali.

Kot so povedali na novomeški komunali, so v okviru vzdrževalnih del zaradi neplačevanja računov oktobra omejili dobavo vode šestim odjemalcem, odklopili so tudi nekatere dele vodovoda, na katerih ni bilo nobenega legalnega priključka, a so zaradi 60-odstotnih izgub vode, ki so jih beležili, predvidevali, da so nekateri nanje priključeni nelegalno. Od šestih odjemalcev so svoj dolg pokrili trije, zato so jim omejitev dobave vode odpravili, vzpostavili pa so tudi šest novih legalnih priključkov, so navedli.

Romsko naselje Žabjak
Romsko naselje Žabjak FOTO: Kanal A

Podobno akcijo so izvedli tudi novembra lani v sosednjem romskem naselju Žabjak, ko so odkrili 32 nelegalnih priključkov, ki so komunali mesečno povzročili za 5700 evrov škode. Do danes se je za legalizacijo odločilo 19 gospodinjstev, ostale pa so odklopili iz omrežja, pravijo na komunali.

Podatka, koliko gospodinjstev v Brezju in Žabjaku je danes brez legalnega vodovodnega priključka, na novomeški komunali nimajo, saj uradnih podatkov o objektih in osebah, ki v njih prebivajo, ni. "Gre za objekte, ki so postavljeni nelegalno, osebe, ki prebivajo v njih, pa so prijavljene tudi na drugih naslovih," pojasnjujejo. Ob tem poudarjajo, da sta obe romski naselji opremljeni z javnim vodovodnim omrežjem, na katerem je trenutno 64 vodovodnih priključkov.

Kar se tiče nelegalnih priklopov, sta sicer naselji Žabjak in Brezje izjemi, saj v drugih romskih naseljih tako množičnih nelegalnih priklopov na komunali ne zaznavajo. Občasno odkrijejo le kakšen nelegalen priključek pri popravilu vodovoda. Večjo težavo pa predstavlja neplačevanje mesečnih računov za porabljeno vodo, pravijo.

Kot je pred časom povedal vodja novomeške enote Centra za socialno delo (CSD) Dolenjske in Bele krajine Alen Pust, si lahko tisti, ki to želijo, sicer priključke uredijo tudi z njihovo pomočjo na način, da jih CSD obročno odplačuje iz njihovih socialnih transferjev. Prav tako lahko CSD namesto njih iz njihovih socialnih transferjev plačuje račune.

