V Britofu nadaljujejo testiranje saniranega plinovoda

Kot je povedal kranjski župan Matjaž Rakovec , je bil v sredo v Britofu ravno, ko so odkrili mesto, kjer je puščal plin. Gasilci so opravljali stalne meritve, kriminalisti pa so poslikali območje in vzeli del, ki je puščal. Nato so delavci namestili nov del in sedaj poteka 24-urni test. "Če bo vse v redu, bo proti večernim uram cesta proti Britofu odprta," je povedal Rakovec.

Kriminalisti še preiskujejo vzrok nesreče

Aktivnosti na kraju se danes tako še nadaljujejo, kriminalisti pa še vedno preiskujejo vzrok nesreče. V sredo so kriminalisti opravili ogled kraja eksplozije, ki se bo po potrebi še nadaljeval glede na sprotne ugotovitve pristojnih na kraju, so sporočili s Policijske uprave Kranj.

Policija svoje aktivnosti v smislu zbiranja obvestil in dokazov na tem območju namreč prilagaja izvajalcem in njihovi dinamiki iskanja domnevne napake na infrastrukturi. V sredo so na kraju zasegli tudi kos napeljave, ki bo predmet nadaljnje presoje, je pojasnil predstavnik za odnose z javnostmi na Policijski upravi Kranj Bojan Kos.

Vprašanje varnosti plinovodov

Torkova eksplozija zemeljskega plina v vodovodnem jašku, v kateri sta bila poškodovana dva delavca in štirje otroci, je prestrašila prebivalce Britofa in tudi druge Slovence. Sproža namreč vprašanje varnosti plinovodov. Da bi ljudi čim bolj pomirili in zagotovili maksimalno varnost, na plinovodu, ki je bil poškodovan, izvajajo še dodatna testiranja, tlačne preizkuse in meritve