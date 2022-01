Bruselj zavrača očitke o priznanju jedrske energije kot zelene: Ničesar nismo prikrivali

Predlog Evropske komisije o vključitvi jedrske energije in plina med trajnostne dejavnosti, ki je bil pred iztekom minulega leta poslan članicam EU, zaokrožil pa je tudi v medijih, še vedno dviguje precej prahu. Pri komisiji so zavrnili očitke, da so osnutek dokumenta članicam namenoma poslali na zadnji dan leta in da bi kar koli prikrivali.

Evropska komisija je zadnji dan starega leta državam članicam poslala osnutek dokumenta s predlogom, v skladu s katerim bi pridobivanje energije v jedrskih in plinskih elektrarnah ob izpolnjevanju določenih pogojev označili kot zeleno oziroma trajnostno naložbo. Več držav članic, ki niso naklonjene vključitvi jedrske energije, je bilo do predloga kritičnih. Očitki komisiji pa so se nanašali tudi na način, kako je to storila. Predlagano besedilo je namreč članicam posredovala 31. decembra, osnutek pa je pridobilo in objavilo tudi več evropskih medijev. Pri Evropski komisiji so danes te očitke zavrnili. Govorec komisije Eric Mamer je v Bruslju zanikal, da bi komisija namenoma izbrala omenjeni datum in skušala pri tem kar koli prikrivati.

Ob tem je poudaril zavezanost komisije, da bi predlog predstavili še pred koncem minulega leta, kar so tudi storili. Spomnil je, da je bilo v zvezi s predlogom veliko pričakovanj in obenem priznal, da gre za kompleksen in občutljiv predlog. Evropska komisija je tako 31. decembra začela posvetovanja z državami članicami o osnutku besedila dopolnilnega delegiranega akta o taksonomiji, s katerim se urejajo nekatere plinske in jedrske dejavnosti. Kot ob tem poudarjajo, je namen taksonomije – sistema označevanja trajnostnih naložb – usmerjati in mobilizirati zasebne naložbe v dejavnosti, ki so potrebne za doseganje podnebne nevtralnosti v naslednjih 30 letih in določiti energetske dejavnosti, ki državam članicam z različnim energetskim ozadjem omogočajo prehod na podnebno nevtralnost.

icon-expand Jedrska elektrarna FOTO: Dreamstime