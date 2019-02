V Butalah so dobili novo družino

Butalci so po letu dni znova pripravljeni, da bodo prevzeli oblast v Cerknici. Letos se bo slavnim velikim figuram in tradicionalnim likom pridružila čisto nova družina. Ogledali smo si, kako nastajajo butalske glave in ali je vse nared, da Butale zaživijo.

FOTO: Damjan Žibert

Vsako leto se v Butalah rodi kakšen novi prebivalec. Letos bo to velika butalska družina, ki bo štela osem ali devet članov, odvisno, koliko jih bo Boru Šparembleku, izdelovalcu butalskih mask, uspelo narediti. Oblike glav ni želel izdelati po resničnih osebah iz Cerknice, ampak si jih je zamislil in jih nato zrisal. "Zanimivo se mi zdi, da ljudje, ki so hodili v delavnico gledat nastajajoče maske, v njih vidijo podobnost s Cerkničani. Na primer, lik dojenčka naj bi bil podoben nekemu odraslemu domačinu, ki ga jaz sploh ne poznam. Verjetno, ko sem risal skice, so mi njihovi obrazi podzavestno prišli v glavo," je razmišljal.

Šparemblek dokončuje še zadnje butalske glave. FOTO: Damjan Žibert

Glave nove družine nastajajo od decembra lani Šparemblek, sicer študent akademije za likovno umetnost in oblikovanje, je imel kar nekaj težav z izdelovanjem penastih glav, poleg tega mu je primanjkovalo časa, saj je moral zaključiti semester na fakulteti. Največ preglavic so mu povzročale barve: "Pena je obarvana rumeno, zato sem se moral kar precej ukvarjati z barvami, da sem dobil različne odtenke. Oče ima bolj oranžen odtenek, mati pa je bolj napudrana." Glave izdeluje tako, da jih najprej obreže z velikim nožem in dobi osnovne forme. Z olfa nožem se loti podrobnosti, na koncu glave zbrusi s strojem, da dobijo dovršeno obliko. Do nedelje, ko bo glavna pustna povorka, jih mora dokončati še štiri. Ali mu bo uspelo, se ne obremenjuje, saj je obljubil, da jih bo izdelal osem, do zdaj jih je že devet. "Našel sem družino iz Cerknice in njene prijatelje, ki bodo postali butalska družina in bodo to vlogo vsako leto prevzeli," je zadovoljen Šparemblek.

Butalski oče je dobil ime Brko, nekaj članov družine na ime še čaka. FOTO: Damjan Žibert

Nekaj članov butalske družine je že dobilo imena. Oče je zaradi brkov Brko, dojenček je ostal kar Jenček, sin je Kemal – ime je dobil po glavnem liku iz turške nadaljevanke Moja boš, tašča je Matilda, je povedal Šparemblek in dodal, da dvojčka še nimata imena, prav tako tudi nekaj dojenčkov ne. Znamenita coprnica Uršula pripravljena na pohod Coprnica Uršula na metli in ostala družba: moderna Uršulinina hči Liza, ki jaha prašiča, povodni mož Jezerko, največji žabon na svetu Rego Vranjejamski, mogočni zmaj, butalski jež … med letom počivajo v veliki hali."To so stalne maske, ki jih vidimo na karnevalu vsako leto in se jih sproti pripravlja, da pridejo lepe na karnevalsko teraso,"je pojasnil Aljaž Červek, v pustnem času Lojz Pustni.

Coprnica Liza, hči coprnice Uršule, namesto metle jaha prašiča. FOTO: Damjan Žibert

Dela z njimi je veliko, saj se jih pripravlja od pusta do pusta. Treba je popraviti vse, kar se poškoduje na povorki. Vsake toliko časa je treba prižgati traktor, ki vozi masko. Od decembra do pusta so glavne, končne priprave. "To pomeni, da imamo tehnično ekipo, ki živi za to in so s srcem in glavo pri stvari, da je na koncu vse tako, kot je treba. V pust v Cerknici je vpetih približno 1000 ljudi. Poleg tehnične, kreativne in promocijske ekipe imamo tudi ljudi, ki hodijo po osnovnih šolah, saj želimo v pustni čas vključiti tudi mlade,"je razložil Červek in dodal, da čeprav so ravno počitnice, bo na pustnem karnevalu ogromno učencev od prvega do devetega razreda. Oblekli se bodo v čarovnice, netopirje, žabe …"Že od majhnega jih vključujemo v to dogajanje. V Cerknici pravimo, da takoj, ko se rodiš, postaneš ali Butalec ali čarovnica,"se je zasmejal Červek.

Največja figura je zmaj. Dolg je 14 metrov, visok 3,5 metra. FOTO: Damjan Žibert