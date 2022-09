V čakalnih vrstah mnogo podvojenih, neobstoječih in umrlih bolnikov

Kolarjeva je opozorila, da so čakalni seznami polni človeških napak in napak zaradi informacijske tehnologije. V seznamih se pojavljajo tudi ljudje, naročeni na datume, ki so že minili. "Naše delo še ni končano. Ocenjujem, da je takih IT napak v čakalnih seznamih še trikrat toliko," je povedala.

Do čakalnih seznamov lahko direktorji zdravstvenih ustanov in njihovi zaposleni dostopajo preko aplikacije, ki jo je naredil Nacionalni inštitut za javno zdravje. V njej lahko pregledajo, ali je s podatki kaj narobe in kako čakalne sezname vidi sistem e-naročanje.

Direktorje zdravstvenih ustanov je opozorila, da morajo sami skrbeti za to, da bodo čakalni seznami pravilni. "Prevzeti morate odgovornost, da s pomočjo programerskih hiš očistite čakalne sezname, da pridemo do dejanske številke, koliko ljudi čaka," je spomnila. Direktorjem je še naročila, naj nadzorujejo svoje podatke in naj nekdo od zaposlenih pregleduje čakalne vrste.

Javnim zdravstvenim zavodom so poslali tudi vprašalnike o stanju njihove informacijske tehnologije. "Iz tega je razvidno, da so IT po naših javnih zdravstvenih zavodih kadrovsko, licenčno in finančno precej oskubljeni," je predstavila rezultate vprašalnika.

Kolarjeva je pregled čakalnih seznamov napovedala pred mesecem dni. Takrat je dejala, da bodo podatke najprej prečistili in skušali ugotoviti, koliko ljudi čaka za določen poseg in pri katerem izvajalcu.

Predstavniki Ministrstva za zdravje danes na delovnem srečanju na Brdu pri Kranju izvajalcem javne zdravstvene dejavnosti predstavljajo ukrepe za stabilizacijo zdravstvenega sistema in epidemične ukrepe. V prvem delu srečanja so predstavniki ministrstva predstavili ukrepe za stabilizacijo zdravstvenega sistema. Drugi del pa je namenjen predstavitvi ukrepov za obvladovanje epidemije covida-19.