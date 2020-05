V čakanju na odprtje kinodvoran: veliko platno na parkirišču

Prizorišče sprejme približno 70 osebnih vozil, projekcije pa potekajo vsak teden od četrtka do nedelje do sredine junija. Letošnja sezona drive-in Kina Bežigrad je že tretja zapored. Po vzoru ameriških drive-in kinov iz 60. let so pripravili tudi spremljevalni program, ki med drugim vključuje gostinsko ponudbo, postrežbo v avtomobilu in strežbo na kotalkah.

V zahvalo vsem zdravstvenim delavcem, ki so se v času pandemije izkazali za junake, ji bodo do konca maja omogočili brezplačen vstop na vse drive-in projekcije. Obenem poudarjajo, da je drive-in kino popolnoma varna oblika kina, saj med obiskovalci ne prihaja do stikov, organizatorji pa bodo ob izvajanju dejavnosti sledili vsem preventivnim ukrepom, ki jih je predpisal Nacionalni inštitut za javno zdravje.

Kolosej bo "zavrtel trak" 29. maja

kinu Kinodvor napovedali, da bodo program objavili 26. maja, vrata pa odprli 1. junija. Sicer v združenju še čakajo na potrditev smernic za varno delovanje kinematografske dejavnosti v času po epidemiji, ki so jih pripravili in poslali na ministrstvo za kulturo in NIJZ. Podobno se pričakuje tudi za ostale kinematografe.

Iz Koloseja so sporočili, da bodo svoje kinodvorane v Koloseju na Šmartinski znova odprli prihodnji petek, 29. maja. Kot so zapisali, so v teh dneh vzpostavili stik z distributerji filmov in že snujemo filmski program za naslednje tedne. Ob odprtju so za obiskovalce napovedali posebno dobrodošlico. "V teh dneh intenzivno komuniciramo z distributerji filmov in snujemo filmski program za naslednje tedne. Ponudba filmov se iz dneva v dan spreminja, nas pa veseli, da se panoga tudi po svetu normalizira, zato pričakujemo, da bomo lahko pripravili zanimiv in atraktiven filmski program v prihajajočih tednih in mesecih," so nam sporočili iz Koloseja.

Med prvimi filmi, ki si jih bodo lahko obiskovalci v Koloseju ogledali, bi izpostavili Pirsing, Čarobne noči, Tu je bila Britt-Marie, Osje omrežje, Lov, Vita in Virgina, Kralj Saten Island in Visoko noto, na ogled pa bodo še drugi, tudi neodvisni filmi. "Opažamo, da si ljudje po obdobju izolacilje zelo želijo druženja, sprostitve in zabave. Zdravje in dobro počutje naših obiskovalcev je na prvem mestu, zato aktivno spremljamo vsa priporočila NIJZ-ja in sledimo vsem njihovim navodilom in predlogom."

Pripravili so tudi seznam ukrepov, ki so jih predlagali Vladi RS za ponovno odprtje kino dejavnosti. In sicer: razmiki med sedeži v dvorani; razmiki med vrstami v dvorani; uvedba novega režima vhodov in izhodov iz dvorane – v dvorano bodo obiskovalci vstopali skozi vrata A in izstopali skozi vrata B, ki imajo izhode na odprt prostor (parkirišče). Tako se obiskovalci, ki prihajajo in odhajajo, ne srečujejo, so zapisali. Ob enem so naznanili dodatno prezračevanje, razkuževanje in čiščenje dvoran po vsaki projekcij; sistematično razkuževanje površin, ki se jih obiskovalci in zaposleni dotikajo; spodbujanje obiskovalcev k brezstičnemu plačevanju oz. nakupu kino vstopnic preko spleta in razkuževanju rok.