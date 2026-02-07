V Cankarjevem domu državna proslava s podelitvijo Prešernovih nagrad

Nagrado Prešernovega sklada bodo za pomembne dosežke zadnjih treh let dobili skladateljica Petra Strahovnik, vizualna umetnica Jasmina Cibic, pesnica Ana Pepelnik, režiser in direktor fotografije Gregor Božič, scenaristka in režiserka Petra Seliškar ter dramska igralka Tina Vrbnjak. Nagrade jim bo izročila predsednica upravnega odbora Prešernovega sklada Zdenka Badovinac, ki bo tudi slavnostna govornica.

V umetniški del proslave so umestili epsko pesnitev Franceta Prešerna Krst pri Savici, ki je bila prvič objavljena pred 190 leti in velja za temeljno delo slovenske poezije. Scenski dogodek z naslovom Bogomilin križ :: Milenijska prekrstitev so zasnovali Dragan Živadinov, Dunja Zupančič in Aljoša Živadinov Zupančič, ki so Prešernov Krst interpretirali z vidika protagonistke Bogomile in v ospredje postavili njen ženski pogled na krvavo morijo in nasilno podjarmljanje Slovencev v srednjem veku, piše v vabilu na proslavo.

V umetniškem programu, ki so ga posvetili Edvardu Zajcu in tržaški historični avantgardi, bodo med drugim nastopili igralci Nataša Keser, Zlatko Burić in Blaž Šef.