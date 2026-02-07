Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Slovenija

V Cankarjevem domu državna proslava s podelitvijo Prešernovih nagrad

Ljubljana, 07. 02. 2026 20.15 pred 1 uro 1 min branja 14

Avtor:
STA
Sašo Mächtig

V Cankarjevem domu se je pričela vsakoletna državna proslava ob kulturnem prazniku, 8. februarju, na kateri podelijo najvišje nagrade za umetnost. Prešernovi nagradi za življenjsko delo bosta prejela plesalka Mateja Bučar ter industrijski oblikovalec Sašo Mächtig. V prepletu z umetniškim programom bodo podelili še šest skladovih nagrad.

Nagrado Prešernovega sklada bodo za pomembne dosežke zadnjih treh let dobili skladateljica Petra Strahovnik, vizualna umetnica Jasmina Cibic, pesnica Ana Pepelnik, režiser in direktor fotografije Gregor Božič, scenaristka in režiserka Petra Seliškar ter dramska igralka Tina Vrbnjak. Nagrade jim bo izročila predsednica upravnega odbora Prešernovega sklada Zdenka Badovinac, ki bo tudi slavnostna govornica.

V umetniški del proslave so umestili epsko pesnitev Franceta Prešerna Krst pri Savici, ki je bila prvič objavljena pred 190 leti in velja za temeljno delo slovenske poezije. Scenski dogodek z naslovom Bogomilin križ :: Milenijska prekrstitev so zasnovali Dragan Živadinov, Dunja Zupančič in Aljoša Živadinov Zupančič, ki so Prešernov Krst interpretirali z vidika protagonistke Bogomile in v ospredje postavili njen ženski pogled na krvavo morijo in nasilno podjarmljanje Slovencev v srednjem veku, piše v vabilu na proslavo.

V umetniškem programu, ki so ga posvetili Edvardu Zajcu in tržaški historični avantgardi, bodo med drugim nastopili igralci Nataša Keser, Zlatko Burić in Blaž Šef.

proslava kulturni praznik Prešernova nagrada

Na Ptuju v prihodnjih desetih dneh ne bo dovoljeno biti resen

KOMENTARJI14

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Bombardirc1
07. 02. 2026 21.38
Naj uganem, jufke in njegove sekte ni na proslavi?
Odgovori
+1
1 0
vlahov
07. 02. 2026 21.35
Upam , da bo drugo leto nagrajen plakat 8.3. , z naslovom : otroci so prihodnost .
Odgovori
+1
1 0
eurosapiens
07. 02. 2026 21.21
te nagrade ki si jih podeljujejo med seboj nimajo nobene zveze z kulturo ... prej z neumnostjo in razvrednotenjem kulture
Odgovori
+0
2 2
medŠihtom
07. 02. 2026 21.16
že tako cel lajf na državnih jasilh in pjavkanje proračuna, za kaj že, za mlatenje prazne slame, potem pa še p nagrada po vezah. lepo je biti pri koritu.
Odgovori
+1
2 1
Dragica Cegler
07. 02. 2026 21.03
Nagrade bodo kar odebelilo pokojnino.
Odgovori
+4
4 0
vlahov
07. 02. 2026 20.57
Umetnost ni agitatorstvo ., lahko le če je vrhunska .
Odgovori
+3
3 0
Houdre
07. 02. 2026 20.49
Dokler je vrecka ministrca ta praznik nima vec pomenA
Odgovori
+5
7 2
heello
07. 02. 2026 20.48
Kje so pa kulturni SDSovci, jih pač ni...
Odgovori
-2
4 6
kovanec
07. 02. 2026 21.01
Ni bilo harmonike.
Odgovori
-1
2 3
Smuuki
07. 02. 2026 21.02
A res? Vse kar samo malo diši po desnem je izrinjeno na rob družbe. To so edini vidni rezultati te koalicije. Samo po tem pogoju se levaki lahko sploh pojavijo med nagrajenci. Prvič slišiš?
Odgovori
+2
4 2
zmerni pesimist
07. 02. 2026 20.47
A bo makarovička tudi kaj dobila
Odgovori
+4
5 1
biggie33
07. 02. 2026 20.43
To niso nagrade, to so dodatki k pokojninam..
Odgovori
+4
5 1
Buča hokaido
07. 02. 2026 20.43
Mächtig si zasluži, drugih ne poznam.
Odgovori
-2
0 2
mijavci
07. 02. 2026 21.07
Poznaš Tino Vrbnjak iz nadaljevanke gospod Profesor sigurno.
Odgovori
-1
0 1
bibaleze
Portal
Izposodil si je denar za darila za otroke – zdaj ga pozna cel svet
Najredkejši trojčki na svetu: rasli so v dveh maternicah
Najredkejši trojčki na svetu: rasli so v dveh maternicah
Naj bo pust čaroben! Družinska rajanja po Sloveniji
Naj bo pust čaroben! Družinska rajanja po Sloveniji
Luka Basi zapel s sedemletnim sinom in ganil Slovenijo
Luka Basi zapel s sedemletnim sinom in ganil Slovenijo
zadovoljna
Portal
3 znamenja, ki bodo letos dala odpoved
Dnevni horoskop: Škorpijoni čuvajo skrivnost, levi bodo dobili pohvalo
Dnevni horoskop: Škorpijoni čuvajo skrivnost, levi bodo dobili pohvalo
Vroča lepotica v goli obleki jemlje dih
Vroča lepotica v goli obleki jemlje dih
To so barve, ki bodo najbolj priljubljene v letu 2026
To so barve, ki bodo najbolj priljubljene v letu 2026
vizita
Portal
Kašelj, ki traja več kot teden dni, je lahko opozorilni znak
Preprosta navada v trgovini, ki lahko ogrozi vaše zdravje
Preprosta navada v trgovini, ki lahko ogrozi vaše zdravje
Presenetljiva težava sodobnega trenda čuječnosti
Presenetljiva težava sodobnega trenda čuječnosti
Razlika med generalizirano anksiozno motnjo in panično motnjo
Razlika med generalizirano anksiozno motnjo in panično motnjo
cekin
Portal
Pri samopostrežnih blagajnah kupujemo več
Ste vedeli to o denarju?
Ste vedeli to o denarju?
Inženirka leta Eva Pirc: 'Kam pa pridemo brez domišljije?'
Inženirka leta Eva Pirc: 'Kam pa pridemo brez domišljije?'
Po dvigu minimalne plače višje minimalne urne postavke in nadomestila za brezposelnost
Po dvigu minimalne plače višje minimalne urne postavke in nadomestila za brezposelnost
moskisvet
Portal
Igralka, ki za smehom skriva bolečino
Smo le primitivna civilizacija? Sovjetska lestvica razkriva resnico
Smo le primitivna civilizacija? Sovjetska lestvica razkriva resnico
Na rdeči preprogi neprepoznaven – izgubil neverjetnih 130 kg
Na rdeči preprogi neprepoznaven – izgubil neverjetnih 130 kg
Vam avto zjutraj ne vžge? Odkrijte glavne vzroke
Vam avto zjutraj ne vžge? Odkrijte glavne vzroke
dominvrt
Portal
Zakaj mačke ponoči postanejo bolj aktivne in kako jim prilagoditi dom
Vrtnice za svoje cvetenje potrebujejo družbo dobrih sosedov
Vrtnice za svoje cvetenje potrebujejo družbo dobrih sosedov
Nevaren trik, ki naredi več škode kot koristi
Nevaren trik, ki naredi več škode kot koristi
Tega nikar ne počnite, če ne želite zažgati svojega doma
Tega nikar ne počnite, če ne želite zažgati svojega doma
okusno
Portal
Olimpijske igre: slani in sladki prigrizki za 'kavč navijače'
Ključni triki za krhke flancate, ki se kar topijo v ustih
Ključni triki za krhke flancate, ki se kar topijo v ustih
'Garbage bread': hitra jed s sestavinami iz hladilnika
'Garbage bread': hitra jed s sestavinami iz hladilnika
Priljubljeni slani rogljički osvajajo svet. Tako jih pripravite doma
Priljubljeni slani rogljički osvajajo svet. Tako jih pripravite doma
voyo
Portal
Trinajst življenj
Kmetija
Kmetija
Sanjski moški Hrvaške
Sanjski moški Hrvaške
Slovenija odloča 2026
Slovenija odloča 2026
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1527