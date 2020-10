V času drugega vala na pomoč tudi študenti

Postopoma se zapirajo študentski domovi, razen za študentske družine, tuje študente in profesorje, tiste, ki imajo v domu stalno prebivališče, ter študente, ki opravljajo pomembne naloge za delovanje države. V zdravstvu denimo prostovoljno dela kar 250 študentov medicine. Njihova pomoč je zaradi pomanjkanja kadra neprecenljiva. Tudi v vladnem klicnem centru na vprašanja državljanov za zgolj simbolično plačilo odgovarja 48 študentov. Kljub njihovi požrtvovalnosti pa so nekateri tarča žaljivk in celo groženj.