V času epidemije vse več stisk. Pomembno je, da se o težavah pogovorimo

Situacijo, v kateri smo se znašli, vsak dojema in si jo razlaga po svoje, pojasnjuje psihoterapevt Heliodor Cvetko. Ne le da otroci ne morejo v šolo, odvzeli smo jim tudi druženje in telesno aktivnost. Tudi starejši se počutijo nemočne, omejili pa smo tudi stike z njimi. "Zagotovo je najtežje tistim, ki so zdaj eksistenčno ogroženi ali pa so tik pred tem in vidijo situacijo, kam to gre," meni Cvetko.

Že po prvem valu so zabeležili za 10 odstotkov več izplačanih enkratnih socialnih pomoči, zdaj pa je delež na območju ptujskega centra za socialno delo narasel že na 20 odstotkov. Stopnjujejo se tudi težave znotraj družin. Že to, da se nas večje število dalj časa nahaja na neki manjši površini, "povzroči to, da smo malo bolj sitni, da smo drug drugemu napoti, da se težje prenašamo. To povzroča konflikte, jezo in še kaj drugega".

Treba je prositi za pomoč

"V primerih, ko je že prej obstajalo kakšno nerazrešeno vprašanje med partnerjema, je seveda zdaj to eskaliralo. Po drugi strani pa so recimo otroci zdaj doma, vzpostavljajo se neke nove relacije znotraj družine," pa pravi direktor CSD Ptuj Miran Kerin. S temi spremembami nekateri lažje, pa drugi težje shajajo.