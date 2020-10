Kljub omejitvam je nujno, da ohranjamo kondicijo

Po novih določilih so vse organizirane skupinske rekreacije, pa tudi treningi in tekme za vse neprofesionalce prepovedani. Lahko trenirajo in se udeležujejo tekmovanj samo še tisti, ki tekmujejo na svetovnih ali evropskih prizoriščih ter prvoligaši v nogometu, košarki, rokometu, hokeju in odbojki. Tako so rekreativni športniki prikrajšani za redne tedenske vadbe in se bodo tudi tisti brez skupinskih treningov morali znajti v novih okoliščinah. Strokovnjaki ob tem opozarjajo, da je pomembno, da vsi ohranjamo telesno kondicijo.