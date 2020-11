V koronakrizi odkrili do tretjino manj rakavih obolenj. Kakšni so razlogi?

Kakšno je stanje v tem trenutku, ko smo nekje na vrhu drugega vala, še težko rečejo. "Na registru raka še naprej zbiramo podatke in spremljamo vpliv epidemije na raka, predvidoma po novem letu bomo objavili celovite podatke za leto 2020," so zapisali.

Posebej zaskrbljujoče je, da so v nacionalnem registru raka pri evidentiranju podatkov v letošnjem letu ugotovili, da je občutno upadlo število novoodkritih rakavih obolenj. V prvem valu, natančneje v marcu in aprilu 2020, je bilo teh celo za skoraj tretjino manj. "Že v marcu, še izraziteje pa v aprilu smo zaznali, da je v dveh največji centrih, kjer obravnavamo onkološke bolnike – na Onkološkem inštitutu in v UKC Maribor – število novih bolnikov z rakom v bolnišnici značilno padlo. Enako velja tudi za število novo postavljenih diagnoz. Aprilski padec je bil do 30-odstoten," so nam sporočili z Onkološkega inštituta. Dobra novica je, da se je število vseh vrst napotitev začelo znova povečevati že v maju, ko je v Sloveniji sicer še bila razglašena epidemija. "Prav tako je bil že maja zaznan naraščajoč trend pri številu novo postavljenih diagnoz," so povedali.

Čeprav je pandemijo covida-19, v kateri smo se znašli marca letos, treba jemati z vso resnostjo, ne smemo pozabiti na druge bolezni, ki so vseskozi prisotne med nami. Rak je bil in ostaja prvi zdravstveni problem naše družbe, opozarjajo na ljubljanskem Onkološkem inštitutu. V Sloveniji namreč letno za rakom na novo zboli več kot 15.000 Slovenk in Slovencev, več kot 6.000 jih zaradi raka umre. Danes živi med nami več kot 110.000 oseb z diagnozo rak.

Podatki o izdanih napotnicah, ki jih vodi NIJZ, kažejo, da je bilo v aprilu izdanih občutno manj napotnic za onkološko obravnavo – tako napotnic za prvi pregled, še večji upad pa so zaznali pri izdanih napotnicah za kontrolni pregled. "Praktično pa se je ustavilo napotovanje bolnikov na onkološko genetsko svetovanje in testiranje. Razloga za upad napotitev na onkološke obravnave trenutno še ne poznamo – ne vemo torej, ali se ljudje sami v času epidemije niso s težavami obračali na osebne zdravnike, ali je bil otežen dostop do osebnih zdravnikov, ali pa gre za zmanjšanje napotitev zdravnikov," pravijo na Onkološkem inštitutu.

"Bolniki se bojijo, da bi se v čakalnici morda okužili"

Raziskava Evropskega združenja družinskih zdravnikov, ki jo je vodil priznani izraelski zdravnik dr. Shlomo Vinker, je pokazala, da je bilo v preventivni dejavnosti opravljenih 23 odstotkov manj kolonoskopij, 22 odstotkov manj mamografij in 27 odstotkov manj brisov materničnega vratu. Revija Lancet Oncology pa je julija letos objavila članek o vplivu pandemije na primere smrti zaradi raka v Veliki Britaniji, povezane z zamudami pri postavljanju diagnoze; število smrti zaradi raka dojk se je po njihovih podatkih povečalo do devet odstotkov, zaradi raka na debelem črevesju in danki do 16 odstotkov in zaradi raka pljuč do pet odstotkov.

"Gotovo je tudi v Sloveniji izvedba preventivnih programov zaradi preusmeritve kadrov v dejavnosti v zvezi z boleznijo covid-19 manjša kot v preteklih letih," meni družinska zdravnica dr.Danica Rotar Pavličin spomni, da so družinski zdravniki prav minuli petek od Ministrstva za zdravje prejeli novo Odredbo o začasnih ukrepih na področju organizacije zdravstvene dejavnosti zaradi obvladovanja nalezljive bolezni, ki še naprej ustavlja delovanje preventivnih dejavnosti, ne pa tudi kurativnih storitev. "Odredba zagotavlja prerazporeditev zdravstvenega osebja na področja, kjer je to nujno potrebno, to je na covid točke. V delo na teh točkah vključuje tudi koncesionarje," pojasni Rotar Pavličeva.

Poudarja, da sicer še vedno velja, da je bolnike s sumom na maligna obolenja treba poslati na ustrezne preiskave, a dodaja, da se pri napotitvah lahko zatika. "Nekateri bolniki imajo pri tem pomisleke, češ ali res morajo na preiskavo krvi ali rentgensko slikanje pljuč, saj se bojijo, da bi se v čakalnici morda okužili," pove sogovornica.

O pacientu s predrakavimi spremembami, ki je hkrati zbolel za covidom in so njegovo obravnavo povsod zavrnili