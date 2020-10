V času koronakrize pravi hit postale digitalne knjige

Tudi karantena se bo enkrat končala in življenje se bo vrnilo v normalne tirnice. A nekatere stvari se bodo spremenile. Med njimi morda tudi branje. Knjižnice, ki so morale za obiskovalce zapreti svoja vrata, so našle kar nekaj načinov, kako knjige vendarle spraviti do bralcev. Lahko jih osebno prevzamete, dobite po pošti ali kar po spletu. Prav digitalne knjige so postale hit leta in napovedujejo, da bodo prihodnje generacije brale drugače.