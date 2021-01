V času koronavirusa porast telemedicine. Kakšne so prednosti?

V času epidemije se je poleg dela od doma, šolanja na daljavo in nakupovanja po spletu razširila tudi telemedicina. Če so jo pred tem večinoma uporabljali za nekatere srčne bolnike, pa je bilo od marca lani kar 505 bolnikov, ki so jih spremljali na daljavo, večino zaradi covida-19. Prednosti telemedicine sta individualna obravnava in razbremenitev bolnišnic zaradi manj hospitalizacij, nenazadnje pa tudi nižji stroški.